Roma, doccia gelata: se ne va in Premier League

Roma, nuova doccia gelata: un pilastro della squadra di Claudio Ranieri saluta e se ne va in Premier League

La Roma è impegnata in un finale di stagione da vivere a mille all’ora. La squadra ha scalato la classifica di Serie A negli ultimi mesi, fino a diventare una delle formazioni n lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Merito di Claudio Ranieri che dal suo arrivo a fine novembre ha rivoluzionato la squadra regalandole gioco, equilibrio e soprattutto risultati.

Ed ora a Roma ci credono eccome al grande obiettivo, raggiungibile anche grazie ad un momento di forma davvero eccellente per la squadra. Ci sarà da lottare, certo, ma le ultime nove gare possono regalare un traguardo insperato fino a qualche settimana fa. A Trigoria e dintorni, intanto, è già mercato.

Roma, grana Saelemaekers: cosa può accadere

Il futuro di Alexis Saelemaekers è tutto da scrivere, ma già da qualche mese si fa un gran parlare di un possibile addio alla Roma. Il belga, arrivato nella capitale la scorsa estate, ha subito mostrato il suo valore, soprattutto dopo un periodo iniziale di infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per due mesi.

Ma la sua storia con la Roma potrebbe finire prima di quanto molti tifosi si aspettassero. Un anno in giallorosso che ha visto il classe 1999 cambiare pelle e imporsi come uno degli elementi più importanti della squadra. Da esterno alto a sinistra, ruolo inizialmente previsto per lui, si è trasformato in uno dei perni del 5-3-2 come quinto di destra, portando equilibrio, freschezza e qualità.

Con i numeri che parlano chiaro: 6 gol e 3 assist in 17 partite di Serie A, Saelemaekers ha conquistato la fiducia dei compagni e dei tifosi. Nonostante il suo impatto positivo, il futuro del belga a Roma non è affatto scontato. Infatti, la Roma non ha un diritto di riscatto sul suo cartellino, e se intende confermarlo, dovrà trattare con il Milan, club proprietario del suo cartellino.

Ma le difficoltà non mancano: i primi approcci tra i due club hanno evidenziato una distanza significativa, tanto che la Roma sperava di chiudere con uno scambio alla pari con Tammy Abraham, ma il Milan sembra orientato a valutare Saelemaekers non meno di 25-30 milioni di euro. Il belga potrebbe, quindi, decidere di proseguire la sua carriera altrove.

Roma, bussa la Premier per l’esterno belga

Ma la Roma ha un altro, più urgente, problema da risolvere: la concorrenza. E non stiamo parlando di un club qualsiasi. Dopo averlo cercato lo scorso mercato estivo, ora è il Nottingham Forest a tornare alla carica. Il club inglese, molto ricco e in procinto di centrare una qualificazione in Champions League, potrebbe rappresentare una minaccia seria per la Roma.

Se Saelemaekers decidesse di fare il grande salto in Premier League, l’offerta che potrebbe arrivare dal Nottingham Forest sarebbe allettante, considerando anche l’opportunità di giocare ad alti livelli in un club con ambizioni internazionali. E questo sarebbe un duro colpo per la Roma, che rischia di perdere uno dei suoi uomini più in forma.

Le sirene dalla Premier League non sono nuove per Saelemaekers. Già la scorsa estate, infatti, il belga era stato accostato a club come Leicester, West Ham e Nottingham Forest, con quest’ultimo che sembra tornato prepotentemente sulle sue tracce.

La possibilità di giocare in uno dei campionati più competitivi del mondo, in un club che punta forte sulla qualificazione alla Champions League, potrebbe influire molto sulla decisione finale di Saelemaekers. La Roma, dunque, si trova di fronte a un bivio: fare di tutto per trattenere il belga o guardare alla sua partenza come un’opportunità di rinnovamento?

Rischio elevato per i giallorossi: Saelemaekers può andare via

Nonostante l’ottima stagione finora, Saelemaekers sa bene che il suo futuro potrebbe essere in Premier League. La voglia di crescere ulteriormente e di giocare ai massimi livelli potrebbe spingerlo a fare il grande passo. Per la Roma, il rischio di perdere un giocatore di qualità come lui sarebbe una vera e propria doccia gelata.

I tifosi giallorossi, che lo hanno già adottato come uno dei loro beniamini, dovranno sperare che il club riesca a trovare una soluzione per trattenere il belga almeno per un’altra stagione. Ma la Premier League, come al solito, ha il potere di sedurre anche i giocatori più determinati.

Il tempo dirà se Saelemaekers sarà un protagonista anche della prossima stagione in Serie A o se deciderà di voltare pagina e sfidare nuovi orizzonti in Inghilterra. La Roma farà di tutto per tenerlo, ma le sirene dalla Premier League sono sempre più insistenti e potrebbero rivelarsi più forti di ogni altra offerta.