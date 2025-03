140 milioni per Barella: Inter spiazzata, lui ha già deciso

140 milioni offerti per Nicolò Barella, l’offerta che ha spiazzato l’Inter: il centrocampista ha già deciso cosa farà nella prossima stagione

La stagione è ancora lunga, anzi lunghissima per Nicolò Barella. Non ci sono solamente 9 turni di campionato ancora da giocare, ma anche un quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e una semifinale di Coppa Italia con il Milan. Doppia sfida sia con i tedeschi, che con i cugini rossoneri. Un derby che varrà tantissimo, specie dopo che in Supercoppa il trofeo è andato a Conceiçao e non ad Inzaghi.

Barella ha altri pensieri per la testa, almeno per ora, e il mercato è proprio lontano da questi. A fine campionato ci sarà il Mondiale per Club e poi una qualificazione per il Mondiale del 2026 da conquistare con la nazionale italiana. Bisognerà esserci ad ogni costo, dato che l’ultima partecipazione risale al 2014 e l’ultima sfida ad eliminazione diretta degli azzurri è datata 9 luglio 2006.

Nicolò Barella e l’offerta dell’Arabia: Inter spiazzata

A squarciare il cielo nerazzurro è arrivato un fulmine direttamente dall’Arabia Saudita. I sauditi non si sono dimenticati dell’Europa e vogliono tentare un nuovo assalto. In due anni sono riusciti a convincere Cristiano Ronaldo, Milinkovic-Savic, Koulibaly, Firmino, Kanté, Benzema e Neymar. Alcuni di questi hanno vinto, altri, come il brasiliano, sono scappati.

La stagione in corso ha attirato molto meno l’attenzione dei media europei. L’hype intorno alla Saudi Pro League è calato drasticamente ed è per questo che i presidenti sauditi sono intenzionati a riportare alle luci della ribalta il proprio campionato. Per farlo, serviranno nuovi colpi ad effetto, proprio in vista del Mondiale per Club di giugno. Un tentativo nella sessione di calciomercato speciale che si aprirà proprio in quel lasso di tempo.

Ed ecco che qui, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, entrerebbe in scena Nicolò Barella. L’Al-Hilal, la miglior squadra della Saudi Pro League, vincitrice dello scorso campionato e in piena corsa anche quest’anno, avrebbe messo gli occhi sul centrocampista nerazzurro. Avrebbe già pronta un’offerta da 35 milioni di euro a stagione per 4 anni: 140 milioni di euro totali per il giocatore.

Una proposta che avrebbe spiazzato l’Inter, che detiene il 100% del cartellino di Barella fino al 2029 e che non lo lascerebbe partire per meno di 80 milioni di euro. Oltre 200 milioni di euro per Nicolò, che però, avrebbe già rifiutato. Pensa solo all’Inter, vuole vincere con i nerazzurri e a 28 anni non ha alcuna intenzione di lasciare l’Europa.

Con la chance di un triplete, o addirittura un poker di trofei, Barella ha in mente solo il campo. Niente calciomercato, niente Arabia, almeno per il momento. I tifosi dell’Inter possono tirare un sospiro di sollievo, ma l’estate è ancora lontana e i rumors si susseguiranno ancora per un po’. Sarà solo il tempo ad emettere sentenza definitiva.