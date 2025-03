Inter, colpo basso per Marotta: il bomber lascia e va in Premier

L’Inter sul campo lavora per il finale di stagione mentre la dirigenza pianifica il futuro: arriva la doccia gelata per Marotta, il bomber va in Premier

Con l’Inter sempre più protagonista nella lotta per lo scudetto e per la Champions League, il tecnico Simone Inzaghi non perde tempo e continua a pensare in grande, con l’obiettivo di conquistare il Triplete, comprensivo di una possibile vittoria in Coppa Italia.

Ma mentre la squadra sta affrontando una stagione entusiasmante sul campo, il mercato si fa sempre più intenso per i dirigenti nerazzurri, a partire da Giuseppe Marotta, che sta già lavorando per potenziare la rosa in vista della prossima stagione.

Marotta al lavoro per la prossima stagione: gli obiettivi

Marotta, insieme al resto dello staff dirigenziale, non si ferma mai, ed è già al lavoro per migliorare l’Inter del futuro. Con l’inizio del calciomercato alle porte, sono diversi i settori in cui l’Inter sta cercando di rafforzarsi. La difesa è uno dei punti principali su cui Marotta si concentra, così come il centrocampo.

Tuttavia, è in attacco che i nerazzurri sembrano aver individuato un potenziale rinforzo di grande valore. La ricerca è rivolta a giocatori che possano fare la differenza, con l’obiettivo di portare la squadra a livelli ancora più alti, sia in Italia che in Europa.

La stagione di Jonathan David: numeri da capogiro

Tra i nomi più chiacchierati in casa Inter per l’estate c’è senza dubbio quello di Jonathan David, bomber del Lille. In scadenza di contratto, l’attaccante canadese sarà disponibile a parametro zero al termine della stagione, e l’Inter sembra pronta a cogliere questa opportunità.

L’operazione è tutt’altro che semplice, dato l’interesse di numerosi top club europei, ma Marotta è determinato a provarci, puntando sulla possibilità di avere un attaccante di talento e di prospettiva, senza dover spendere cifre esorbitanti sul mercato.

La stagione in corso di Jonathan David è stata assolutamente straordinaria. Con 24 presenze e ben 14 gol in Ligue 1, il canadese sta dimostrando di essere uno dei migliori attaccanti della sua generazione. Ma non è tutto: il suo rendimento in Champions League è altrettanto impressionante, con ben 7 reti in 10 partite.

Questi numeri hanno attirato l’attenzione di numerosi club, non solo in Francia, ma anche in Inghilterra, Spagna e Italia. Con queste performance, David è pronto a fare il salto verso un club più grande, e l’Inter potrebbe essere la destinazione ideale per lui.

Inter, che concorrenza per Jonathan David: Premier all’assalto

Non solo l’Inter è in corsa per il talento del Lille. La lista delle pretendenti è lunga e prestigiosa. Oltre ai nerazzurri, ci sono anche squadre come il Liverpool, il Tottenham, il Manchester United, e il Chelsea, tutte interessate ad acquisire David. Il club guidato da Amorim, ad esempio, è alla ricerca di un nuovo centravanti, e Jonathan David potrebbe essere il rinforzo ideale dopo il rendimento deludente dei bomber in rosa.

Anche il Chelsea sembra aver messo nel mirino il canadese, con l’intento di rinforzare il reparto offensivo in vista del ritorno in Champions League. La concorrenza è agguerrita, ma Marotta e l’Inter non vogliono farsi scappare l’occasione di aggiudicarsi uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo.

Il futuro di Jonathan David si preannuncia ricco di opportunità. Sarà interessante vedere quale strada percorrerà: seguirà le orme dei top club della Premier League o sceglierà di tentare l’avventura in Italia con l’Inter? La partita per il suo ingaggio è appena iniziata, e Marotta è pronto a giocarsi tutte le sue carte per mettere a segno il colpo.