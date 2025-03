Napoli, sarà scambio pazzesco: arriva un bomber da 80 milioni, la conferma clamorosa

Napoli, ecco la conferma che tutti aspettavano: azzurri pronti allo scambio pazzesco con un’altra big

Immaginate un Napoli scatenato sul mercato in vista della prossima stagione. Il ds Manna che compra calciatori a iosa con un budget a disposizione che nemmeno le altre big del nostro campionato. Fantascienza? Tutt’altro. Gli azzurri stanno programmando il futuro, sono un club in salute grazie alle gestioni oculate degli ultimi anni volute dal patron De Laurentiis ed hanno superato senza troppe difficoltà anche i mancati introiti della Champions League.

Ed ora, in vista dell’estate, si potrà spendere fino a circa 150 milioni di euro sul mercato. Una cifra impressionante, derivante dagli introiti per la partecipazione alla prossima Champions League ma anche dagli oltre 70 milioni incassati dal PSG lo scorso gennaio per la cessione di Kvaratskhelia.

Ed Antonio Conte non può che esserne felice: denaro che sarà immesso sul mercato per potenziare la squadra soprattutto nelle seconde linee ed accontentare in tutto e per tutto proprio l’allenatore salentino. Conte è impegnato nella volata scudetto ma pensa anche alla prossima stagione ed a come affrontare la doppia competizione che vedrà il Napoli impegnato ogni tre giorni, almeno nei primi mesi di stagione.

Napoli, problema Osimhen: pronta la proposta clamorosa

Se il ds Manna dovrà lavorare alacremente in entrata, anche per rimediare al mancano acquisto del sostituto di Kvara lo scorso gennaio, il dirigente azzurro deve risolvere un problema di non poco conto. Quello relativo a Victor Osimhen. Il bomber nigeriano tornerà a Napoli dal prestito al Galatasaray ma la sua avventura in azzurro è ormai finita lo scorso campionato.

Ad Istanbul è tornato ad essere il bomber ammirato anche nell’anno dello scudetto tanto che il club turco vorrebbe trattenerlo ad ogni costo. Soluzione improba considerato come sia finito nel mirino dei club di Premier League. E dall’Inghilterra sono ormai sicuri del futuro del centravanti: la prossima squadra sarà il Manchester United.

I colleghi d’Oltremanica ne sono sicuri: i Red Devils rivoluzioneranno l’attacco nella prossima stagione ed hanno il bomber nigeriano nel mirino. D’altronde ha un prezzo più basso rispetto a Gyokeres, il pallino del tecnico Amorim che quindi dovrà accontentarsi di Victor.

Hojlund alter ego di Lukaku: lo United ci prova

Ricordiamo che il nigeriano ha una clausola di rescissione da 75 milioni valida solo per l’estero e presente nel suo contratto. Lo United vorrebbe abbassare l’esborso economico inserendo nella trattativa il bomber danese Hojlund. Classe 2003, otto gol e due assist in 34 gare disputate in questa stagione.

Un bottino davvero misero per un centravanti che nell’estate del 2023 fu pagato 75 milioni di euro più 10 di bonus all’Atalanta. In Serie A, però, alla sua prima ed unica stagione, realizzò 10 gol in 34 giornate, numeri davvero importanti. Resta da stabilire se il Napoli accetterà questo scambio per un centravanti che può portare una cifra non indifferente da poter reinvestire nuovamente sul mercato.

Non è un mistero che il Napoli stia cercando sul mercato un alter ego di Lukaku ma al momento il mirino è focalizzato principalmente su Lorenzo Lucca e Moise Kean, profili maggiormente graditi ad Antonio Conte.