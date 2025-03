Inter, che colpo di Ausilio: ha preso l’uomo dei record

Un colpo spaziale dell’Inter, firmato Piero Ausilio: ha già battuto un record importante e i nerazzurri già si sfregano le mani

In un calcio che tende a correre sempre più veloce, l’Inter ha scelto di non restare a guardare. Anzi, continua a muoversi con una strategia chiara e, sotto certi aspetti, anche sorprendente. Nonostante una rosa tra le più esperte d’Europa per età media, la dirigenza nerazzurra ha da tempo intrapreso una direzione precisa: investire su profili giovani, versatili, con margini di crescita enormi.

È così che accanto a colonne come Acerbi e Mkhitaryan, si stanno facendo largo i volti nuovi di una generazione in rampa di lancio: Valentin Carboni, Pio Esposito, Facundo González, Agustín Palacios. E poi c’è Petar Sucić, il nome che potrebbe presto ribaltare le gerarchie a centrocampo.

Il suo acquisto è ormai un affare chiuso da mesi, le presentazioni sono già state fatte e la sensazione è che il tempismo dell’Inter sia stato, ancora una volta, chirurgico.

Proprio pochi giorni fa, Piero Ausilio ha confermato in un’intervista quello che già si respirava nell’ambiente nerazzurro: “Sucić sarà con noi per il Mondiale per Club. Appena terminati gli ultimi dettagli burocratici, si aggregherà alla squadra. È un investimento per il futuro, ma anche un innesto utile già nel presente”.

Parole che lasciano poco spazio all’interpretazione: Sucic è parte integrante del progetto. E non è un caso che a spingerlo sotto i riflettori sia stato un dato che ha del clamoroso.

Inter, il record di Sucic e le sue caratteristiche tecniche

Nel match di UEFA Nations League tra Croazia e Francia, il centrocampista ha corso 17.943 metri in 120 minuti. Sì, quasi 18 chilometri. Un record assoluto nella storia della Nazionale croata. Il precedente? Era di Marcelo Brozović (16,7 km contro il Giappone al Mondiale 2022). Uno di quei primati che non si stabiliscono per caso.

L’Inter lo ha acquistato per 14 milioni di euro, con 2,5 milioni di bonus e una clausola del 10% sulla futura rivendita. Contratto di cinque anni, stipendio da 1,5 milioni netti a stagione.

Non fatevi ingannare dalla faccia pulita o dai capelli pettinati: Sucic in campo è un animale. Parliamo di un centrocampista box to box, capace di spezzare il ritmo degli avversari, ma anche di inserirsi senza palla e chiudere l’azione con lucidità. Gioca prevalentemente da mezzala o da mediano, ma all’occorrenza può alzarsi sulla trequarti.

A colpire è soprattutto la sua tenuta atletica: resistenza da maratoneta, aggressività nei duelli e tempi d’inserimento da trequartista puro. Un mix che, se affinato nel sistema di Inzaghi, potrebbe rivelarsi letale. E considerando le esigenze della rosa nerazzurra, potrebbe rivelarsi perfetto come vice Calhanoglu, ma anche come alternativa a Barella o Frattesi.

Scommettere su un ventunenne non è mai una scelta priva di rischi. Ma i numeri, le prestazioni, e perfino il suo GPS dicono altro: Sučić è uno che fa la differenza. E l’Inter, in un mercato dove si fa presto a spendere male, ha scelto di investire con criterio.