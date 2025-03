Milan, 50 milioni in difesa: arriva un grande colpo

Due partenze pesanti e un piano preciso: la rivoluzione difensiva del Milan è già cominciata, tra addii annunciati e nuove certezze da costruire

C’è un momento, nel corso di ogni stagione, in cui una società deve guardarsi allo specchio e decidere se continuare per inerzia o cambiare tutto. In casa Milan, quel momento è arrivato. La stagione ha lasciato più interrogativi che certezze, e la sensazione è che la rifondazione non sarà parziale. Si ripartirà dal fondo. Letteralmente.

La difesa del Milan, quella che fino a poco tempo fa era un punto di forza, si è trasformata in un punto debole. Troppe amnesie, troppa fragilità. E adesso anche i nomi più importanti iniziano a sembrare meno intoccabili di quanto lo fossero solo un anno fa.

Il primo indiziato a fare le valigie è Fikayo Tomori, uno dei simboli dello scudetto 2022. Il difensore inglese, che sembrava aver trovato la sua dimensione perfetta a Milano, ha perso gradualmente spazio. Prima è scivolato nelle rotazioni, poi è finito fuori dai radar. E quando un centrale viene superato da tutti, il messaggio è chiaro: serve aria nuova. Già nella scorsa finestra estiva, il Tottenham aveva mostrato interesse, con una valutazione che ruotava attorno ai 25 milioni di euro. Una cifra che, oggi, appare ancora attuale.

Accanto a lui, nella lista dei possibili partenti, c’è Malick Thiaw. Il difensore tedesco aveva impressionato nel suo primo anno, ma poi si è involuto, mostrando limiti che lo staff tecnico non può più ignorare. Anche per lui, le richieste non mancano: dalla Bundesliga arrivano segnali concreti, soprattutto dal Bayer Leverkusen, che perderà a parametro zero il suo leader difensivo e sta cercando un profilo giovane da rilanciare. I contatti ci sono stati, e anche in questo caso la cifra si aggira sui 25-30 milioni.

Un tesoretto da 50 milioni: le mosse del Milan sul mercato dei difensori

Ecco allora che il Milan, con le cessioni di Tomori e Thiaw, potrebbe mettere insieme un bel bottino: 50 milioni da reinvestire. Il piano è già tracciato. Al netto delle riconferme di Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, si punterà su due innesti: uno con un profilo più esperto, in grado di guidare la linea difensiva, e l’altro più giovane, magari da far crescere senza fretta. Una scelta logica, in linea con la volontà di costruire una retroguardia solida, che possa garantire sia affidabilità che margini di crescita.

Questo approccio conferma una tendenza ormai evidente: il calciomercato del Milan punta a essere sempre più sostenibile, ma senza rinunciare all’ambizione. Vendere bene, comprare meglio. Un mantra che può sembrare banale, ma che diventa cruciale quando c’è da rifondare un intero reparto.

Ricostruire una linea difensiva competitiva non significa solo cambiare interpreti. Significa cambiare mentalità, meccanismi, equilibrio. Dopo una stagione piena di errori evitabili, il Milan vuole voltare pagina e ripartire da un reparto che torni a incutere rispetto. Ecco perché, se da un lato si tenderà a puntare su chi quest’anno ha dimostrato di poter meritare un posto da titolare, dall’altro gli si affiancherà un nuovo pilastro difensivo che sarà il nuovo insostituibile attorno a cui far ruotare gli altri elementi. Reinvestendo la cifra incassata ma con criterio.

E forse è proprio lì, nel cuore della propria area di rigore, che il Milan ha deciso di mettere le basi per il suo futuro. Senza proclami, ma con un piano chiaro. E con un’idea che, a ben vedere, è molto semplice: la difesa non vince i campionati, ma di sicuro può farli perdere.