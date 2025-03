Milan e Inter, il derby è anche di mercato: assalto al talento del Chelsea

Milan e Inter non si sfideranno solamente sul campo, ma anche in fase di calciomercato: pronto il derby per il giovane talento di proprietà del Chelsea

Inter e Milan non si accontentano di darsi battaglia sul campo: il derby di Milano sta per accendersi anche sul fronte del calciomercato. Questa volta, l’obiettivo comune è un giovane talento di proprietà del Chelsea. Pronti a contenderselo a suon di strategie, i rossoneri e i nerazzurri sognano di portarlo sulle rive del Naviglio, ma la strada non sarà una passeggiata.

Perché, quando si parla di giovani talenti, la concorrenza non dorme mai. E la sfida Milan-Inter di mercato potrebbe trasformarsi in una partita a scacchi ben più ampia, con club del calibro di PSG e Monaco pronti a inserirsi. Senza contare che a Londra potrebbero decidere di tenersi stretto il loro gioiellino. Insomma, una sfida intensa, degna della rivalità più sentita d’Italia.

Milan e Inter, sfida calciomercato: il derby per Andrey Santos

Il nuovo obiettivo delle due milanesi è Andrey Santos, non è un nome qualunque. Classe 2004, il centrocampista brasiliano sta dimostrando di avere numeri e personalità da vendere. Allo Strasburgo, dove è arrivato in prestito dal Chelsea, ha già messo insieme numeri importanti: 10 gol e 3 assist in 27 partite e una presenza in mezzo al campo che non passa inosservata.

Milan e Inter lo hanno osservato da vicino, mandando scout a seguire le sue prestazioni, e ora sembrano decise a contenderselo per rinforzare le rispettive rose con un giovane talento pronto a fare il salto di qualità in Serie A.

Il piano delle due milanesi? Un prestito, una formula che permetterebbe di testare Santos nel nostro campionato senza svenarsi subito. Ma la domanda che tutti si pongono è: riusciranno a strapparlo alla concorrenza? Perché il ragazzo non è solo nel radar di Milan e Inter.

Club come PSG e Monaco, sempre a caccia di promesse da trasformare in stelle, potrebbero alzare la posta. E poi c’è il Chelsea, che non ha ancora sciolto le riserve: tenerlo per la prossima stagione o lasciarlo crescere altrove? Il derby di mercato è appena iniziato, e il finale è tutto da scrivere.

Andrey Santos: chi è il gioiello che fa gola a Milan e Inter

Ma chi è davvero Andrey Santos? Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un centrocampista completo, di quelli che fanno innamorare gli allenatori. Bravo a recuperare palloni, abile nel impostare il gioco, con un fiuto per il gol che lo rende una minaccia costante negli ultimi metri.

A Strasburgo sta vivendo una stagione da protagonista, con statistiche che parlano chiaro: oltre 20 presenze, gol pesanti e una maturità tattica rara per un ventenne. Non a caso, il Chelsea lo ha blindato nel 2023, vedendo in lui un potenziale crack per il futuro.

Eppure, il presente di Santos potrebbe tingersi di rossonero o nerazzurro. Milan e Inter, da sempre attente ai talenti emergenti, vedono in lui un investimento perfetto: giovane, ma già pronto a dire la sua in un campionato competitivo come la Serie A.

La corsa ad Andrey Santos, però, non è una passeggiata di salute. Il Chelsea ha investito quasi 13 milioni su Santos e potrebbe decidere di riportarlo a Londra per integrarlo nella rosa di Enzo Maresca nella stagione 2025-26. Insomma, Milan e Inter dovranno giocare le loro carte con astuzia.