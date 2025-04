Juve, che beffa: l’emergenza difensiva continua e c’è un’altra brutta notizia per Tudor

Juve, nuova beffa per Tudor e Giuntoli: l’emergenza difensiva continua e dal mercato arrivano brutte notizie

La Juventus si trova in una situazione di emergenza in difesa. Con Bremer e Gatti infortunati, le uniche alternative per Tudor sono Kalulu, Veiga e Kelly. Purtroppo, il futuro di Veiga appare segnato, essendo in prestito dal Chelsea e destinato a tornare a Londra a fine stagione. I bianconeri dovranno inevitabilmente rivoluzionare la difesa in estate, visto che la situazione attuale non è sostenibile e l’obiettivo di Giuntoli è quello di trovare soluzioni più solide per il futuro.

La trattativa per David Hancko: il rinforzo giusto per la Juve

In un contesto di incertezze, la Juventus ha individuato un obiettivo molto interessante per la difesa: David Hancko, il centrale del Feyenoord. Giuntoli lo vede come un rinforzo fondamentale per rafforzare il reparto difensivo. Il calciatore slovacco ha dimostrato grande solidità, capacità di leadership e una discreta qualità tecnica che lo rendono perfetto per il gioco della Juve.

La trattativa è già in corso, con la dirigenza bianconera che ha avviato i contatti con il club olandese per cercare di chiudere l’affare sulla base di circa 25 milioni di euro, la cifra richiesta dal Feyenoord.

La Juventus è consapevole che, con l’addio di alcuni giocatori e il ritorno di altri, sarà fondamentale inserire una pedina di valore in difesa. Hancko, che ha impressionato anche in Europa, sarebbe un acquisto decisivo per un futuro più solido e competitivo, soprattutto in vista delle sfide internazionali.

Juve, ostacolo Bayer Leverkusen: che sfida per Hancko

Non solo la Juventus però: su David Hancko si è inserito anche il Bayer Leverkusen, che sta monitorando con attenzione la situazione del centrale del Feyenoord, con un passato alla Fiorentina. Il club tedesco è alla ricerca di un difensore di qualità per migliorare il proprio reparto difensivo e ha individuato nel giocatore slovacco un obiettivo ideale.

E la squadra allenata da Xabi Alonso è una rivale davvero pericolosa per la Juventus. Come se non bastasse, la concorrenza per Hancko sta diventando sempre più agguerrita, ma la Juventus resta in pole position per concludere l’affare.

Il Leverkusen, in ogni caso, non è l’unico club a seguire Hancko: tra gli altri interessati ci sono anche alcuni club di Premier League, ma la Serie A resta una destinazione possibile, con il difensore che ha già mostrato di adattarsi bene al nostro campionato.

Intrigo Hancko: colpa di…. Thiaw

Oltre a David Hancko, il Bayer Leverkusen sta puntando anche su Malick Thiaw, difensore del Milan, come possibile rinforzo. Questo scenario potrebbe complicare ulteriormente le cose per la Juventus, che dovrà accelerare per assicurarsi il giocatore slovacco prima che altre big possano prendere il sopravvento.

Le Aspirine, d’altronde, se non dovessero riuscire ad ingaggiare il tedesco del Milan, andrebbero con decisione proprio su Hancko. E sarebbe un brutto colpo per Giuntoli, considerato come la situazione in difesa per la Juve sia tutt’altro che tranquilla ed una serie di mosse strategiche dovrà essere fatta in tempi brevi.

La competizione con il Leverkusen è solo uno degli ostacoli che Giuntoli dovrà affrontare, ma l’intenzione è quella di rafforzare il reparto arretrato per lanciare la Juventus verso un futuro più competitivo. I prossimi mesi saranno cruciali per capire come si evolveranno le trattative.

Il futuro della Juventus passa inevitabilmente dalla difesa, e con l’obiettivo di un estivo rinnovamento, gli occhi della dirigenza sono puntati su possibili innesti di qualità come David Hancko. In attesa di novità, non resta che seguirne l’evoluzione e capire quale sarà il destino di questo pezzo pregiato del calciomercato.