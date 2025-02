Juve, ritorno di fiamma: due difensori nel mirino anche per l’estate

La Juventus si è mossa molto per i difensori quest’inverno ma i veri colpi sono rimandati all’estate: due nomi in particolare restano nel mirino di Giuntoli

Il mercato invernale della Juventus ha portato con sé una serie di colpi difensivi per rimediare all’emergenza infortuni che ha messo a dura prova la retroguardia bianconera.

Tre i volti nuovi arrivati a gennaio: Alberto Costa, Renato Veiga e Kelly, tutti con il compito di rinforzare la difesa in attesa di tempi migliori. Ma la Juventus non ha intenzione di fermarsi qui. Se Veiga, arrivato dal Chelsea, tornerà alla base a giugno, gli altri due, Costa e Kelly, sono destinati a rimanere anche per la prossima stagione, contribuendo a solidificare una difesa che, tra alti e bassi, è sempre stata un punto di forza.

A queste new entries, si aggiungeranno anche Bremer e Cabal, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni e che sono pronti a tornare disponibili per il tecnico bianconero. Tuttavia, la Juve potrebbe salutare uno dei suoi elementi più promettenti in difesa: Andrea Cambiaso, per il quale si è parlato di un trasferimento al Manchester City. L’affare è sfumato a gennaio, ma non è escluso che la trattativa possa riprendere con l’arrivo dell’estate.

Certo, Giuntoli ha messo una toppa all’emergenza, ma i grandi pallini di Thiago Motta sono rimasti lì, in naftalina, pronti per essere rispolverati la prossima estate. Ed è plausibile che almeno uno dei due possa arrivare per la prossima stagione, soprattutto se dovesse andar via Cambiaso.

Juve, Hancko e Araujo ancora nel mirino: si punta alla prossima estate

Il primo nome sulla lista è David Hancko, difensore del Feyenoord che continua a piacere per la sua versatilità essendo in grado di disimpegnarsi bene sia da difensore centrale che da terzino sinistro, un po’ come Kelly e Cabal.

Se in gennaio il club olandese chiedeva 35 milioni di euro per il suo cartellino, con il passare dei mesi Hancko potrebbe essere disponibile per una cifra ben più accessibile, con il Feyenoord che sembra disposto a rivedere le sue richieste. Un’occasione che la Juve potrebbe cogliere al volo per rinforzare ulteriormente la propria difesa con un elemento capace di adattarsi a più ruoli.

Il secondo nome che potrebbe vestire la maglia della Juventus è Roland Araujo, difensore del Barcellona. Nonostante il suo rinnovo con il club blaugrana fino al 2031, le ultime notizie provenienti dalla Spagna lasciano intravedere uno scenario che potrebbe aprire la strada a una sua cessione.

Araujo, infatti, sembra essere stato messo ai margini dall’allenatore Hansi Flick, che preferisce schierare giocatori come Cubarsi, Eric Garcia e Inigo Martinez, con l’arrivo imminente di Jonathan Tah dal Bayer Leverkusen. Se la situazione non dovesse cambiare, il difensore uruguaiano potrebbe essere costretto a cercare una nuova destinazione, con la Juventus in pole position per accaparrarselo.

Non solo la Juve, però: anche il Manchester United e il Bayern Monaco sono sulle sue tracce, ma la Vecchia Signora è pronta a tentare il grande colpo. Certo, col ritorno di Bremer la difesa avrà già Bremer, Kalulu, Gatti e lo stesso Kelly, ma un arrivo come quello di Araujo rimetterebbe in discussione le gerarchie e al fianco di Bremer regalerebbe a Motta una coppia da big internazionale. Vale la pena provarci.