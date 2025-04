Santiago Castro, l’intermediario non ha dubbi: “C’è un club di Serie A ideale per il suo futuro”

L’intermediario di Santiago Castro, attaccante del Bologna, ha fatto sognare gli appassionati di Serie A con un annuncio sul futuro dell’attaccante argentino

Sta vivendo una stagione di altissimo livello Santiago Castro e il Bologna ne è perfettamente consapevole. Arrivato nel mercato di gennaio del 2024, l’argentino ha trascorso i primi mesi ad ambientarsi al calcio italiano, per poi diventare il trascinatore assoluto del club rossoblu. Vincenzo Italiano ha scelto lui e il classe 2004 ha ripagato le aspettative.

Oggi, dopo 10 gol e 8 assist in tutte le competizioni, è diventato uno dei nomi più chiacchierati per il prossimo mercato estivo. Diverse sono le squadre che hanno messo gli occhi su di lui e non potrebbe essere altrimenti. A soli 20 anni ha già raggiunto la doppia cifra in Italia e potrebbe aumentare ancora di più il suo score in questo finale di stagione.

Castro, il Napoli può sognare: l’annuncio dell’intermediario

A far sognare i tifosi del Napoli ci ha pensato Gustavo Ghezzi, intermediario di Castro, che ha curato il suo passaggio in Serie A. Durante un’intervista a StileTV, ha parlato della possibilità che l’attaccante lasci il Bologna e, ancor più nello specifico, lo ha accostato al club partenopeo.

Solamente lo scorso weekend, il classe 2004 ha pubblicato una storia su Instagram in cui si nota un quadretto con disegnato Maradona in maglia Napoli, appeso sopra il proprio televisore.

Un segnale che potrebbe aprire strade importanti per il futuro, come confermato dallo stesso Ghezzi:

“Santiago al Napoli? Penso che lui può interessare a tutte le grandi squadre, però per noi argentini il Napoli è la squadra di Maradona e dove hanno giocato anche grandi argentini, Napoli è sempre come una seconda squadra per noi argentini. Castro e Lukaku insieme? I grandi giocatori giocano sempre bene insieme, le combinazioni vincenti si trovano sempre”.

Un’apertura totale da parte dell’intermediario del giovane attaccante, che potrebbe essere attirato dal giocare allo stadio Maradona la prossima stagione. Un legame speciale quello che scorre nel sangue di napoletani e argentini, con l’ipotesi di una trattativa in estate. Il valore di Castro supererà i 40 milioni di euro, ma il Napoli ha la disponibilità economica per tentare il colpo.

Dopo la cessione di Kvaratskhelia e con quella di Osimhen in programma, i partenopei proveranno l’assalto a diversi giocatori, per aumentare la forza della rosa. Tra questi potrebbe esserci proprio Santiago Castro, che intanto sogna di trascinare nuovamente il Bologna in Champions League.