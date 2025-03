Castro, derby italiano per l’estate: due big pronte a tutto. Di chi si tratta

Santiago Castro ha stregato due top club di Serie A che lo vogliono acquistare per l’estate: la cifra chiesta dal Bologna per farlo partire

Il Bologna sforna talenti da ormai diverse stagioni, uno tra questi è sicuramente Santiago Castro. Già noto al Velez, che lo ha ceduto nel gennaio del 2024 ai rossoblu per poco più di 13 milioni di euro, l’argentino ha impiegato pochi mesi per ambientarsi all’Italia. Alle spalle di Zirkzee nella scorsa stagione, ha appreso alcuni meccanismi di Thiago Motta, per poi diventare il riferimento di Vincenzo Italiano.

In 36 presenze, ha realizzato già 9 gol e 8 assist, avvicinandosi a grandi passi a una doppia doppia che è assolutamente alla portata con 11 partite ancora da giocare. Il Bologna è in piena corsa europea, forse addirittura per la Champions League in caso di impresa in campionato. Ha la chance persino di vincere una Coppa Italia, coronando una stagione d’oro, non solo del proprio attaccante.

Castro incanta Inter e Juventus: asta per l’estate

Il classe 2004 ha già stregato due top club come Inter e Juventus. I nerazzurri sono alla ricerca di un’alternativa di maggior affidabilità a Taremi, Arnautovic e Correa. L’argentino sarebbe perfetto per fare da vice a Lautaro Martinez e Thuram, avendo anche qualche caratteristica che ricorda il suo connazionale. In casa bianconera, invece, il discorso sarebbe differente.

Vlahovic è destinato a partire e Kolo Muani dovrà essere eventualmente riscattato. Castro potrebbe persino diventare il titolare della Juve del futuro, che potrebbe ancora essere affidata a Thiago Motta, che già conosce il giocatore. Tutto dipenderà da questo finale di stagione. Se i bianconeri centreranno solamente l’obiettivo Champions, il tecnico potrebbe non rimanere sulla panchina.

In caso di mancato quarto posto, l’esonero sarebbe sicuro. Ma occhio alla clamorosa variabile scudetto, con il primo posto che dista solo 6 punti. Un incredibile successo cambierebbe completamente la storia, permettendo all’ex centrocampista di restare il tecnico della Juventus.

Ma il Bologna quanto valuta Castro? Secondo le prime indiscrezioni, il suo valore è di almeno 30 milioni di euro, ma è destinato a salire. Liberarsi del proprio centravanti, tra i migliori marcatori della squadra, non è affatto semplice. Lo è stato fatto per Zirkzee e infatti la società ha saputo ricavarne quasi 43 milioni di euro.

Anche la cifra di Castro potrebbe avvicinarsi proprio a questo livello di spesa. I prossimi mesi saranno determinanti, con gli occhi aperti alla solita Premier League e a quell’Arsenal che resta alla porta con l’intenzione di far male.