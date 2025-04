Fantacalcio, i migliori giocatori delle ultime 5 giornate: spunta un nome a sorpresa

Scopri quali sono i migliori giocatori al Fantacalcio per fantamedia nelle ultime 5 giornate: tra questi c’è anche un nome a sorpresa

Siamo entrati nel rush finale della Serie A e del Fantacalcio. Mancano solamente 8 turni al termine del campionato, con 24 punti ancora a disposizione. Per qualche lega sono un’infinità, per qualche altra sono troppo pochi per pensare di rimontare davvero. Pochissimi sono i Fanta che si sono addirittura conclusi a marzo, ma questo mese di aprile potrebbe diventare decisivo in diverse leghe.

Abbiamo voluto raccogliere, grazie all’aiuto di Fantalab, i dati sui 5 giocatori che hanno reso meglio nelle ultime 5 giornate di campionato. Nel campione scelto, però, abbiamo tenuto conto di quei calciatori che hanno disputato almeno 4 delle ultime 5 gare di Serie A. Questo per dare ancora più valore a chi non ha lasciato i fantallenatori in difficoltà e, soprattutto, per chi ha reso meglio in più partite possibili.

Orsolini il re, ma la sorpresa è Viola: i dati

Inutile girarsi intorno, l’indiscusso mattatore di queste ultime 5 giornate di Serie A e di Fantacalcio è assolutamente Riccardo Orsolini. Il centrocampista del Bologna ha una media da attaccante, essendo il terzo calciatore per voti in tutto il Fantacalcio. Ha collezionato 5 presenze nelle ultime 5 con una Fantamedia voto del 9, grazie ai 4 gol messi a segno. Numeri pazzeschi che stanno facendo sognare i suoi possessori.

Subito dietro di lui, con 4 partite giocate nelle ultime 5 c’è Dovbyk. Il tanto bistrattato attaccante della Roma, ha accumulato una Fantamedia dell’8.63, grazie ai 3 gol segnati nelle 4 gare disputate, nessuna di queste con insufficienze. Un momento magico per il centravanti giallorosso, che però ora affronterà un calendario da incubo.

L’Atalanta è in flessione, ma Ademola Lookman rientra comunque in questo elenco. Insieme a Orsolini è l’unico giocatore ad aver disputato tutte le 5 partite prese in campione e ha accumulato una Fantamedia dell’8.1. Merito principalmente della doppietta con l’Empoli di 5 giornate fa, dato che nelle successive 4 partite ha segnato 1 gol, ma preso anche 3 insufficienze.

Sfiora il podio Odgaard, che nelle 4 partite giocate negli ultimi 5 turni di Serie A ha accumulato una Fantamedia dell’8 spaccato. Due i gol segnati e una sola insufficienza, nell’ultimo turno. Al rientro dall’infortunio, non ha mostrato lacune o cedimenti. Sta bene. Infine, la grande sopresa: Nicolas Viola. Il centrocampista del Cagliari ha ottenuto una Fantamedia del 7.88 con 4 partite giocate su 5 e 2 gol in questo stesso lasso di tempo. Può essere un nome importante nel finale di stagione dei rosssoblu e dei fantallenatori.