De Zerbi può davvero tornare in Italia: l’intreccio con 4 top club di Serie A

Roberto De Zerbi potrebbe davvero ritornare ad allenare in Serie A: ecco quali sono i 4 club coinvolti nel super intreccio di calciomercato

Il valzer delle panchine sta per iniziare, e Roberto De Zerbi è uno dei nomi che tengono col fiato sospeso persino i direttori sportivi. Il tecnico italiano, dopo aver incantato l’Europa con il suo calcio spumeggiante, potrebbe davvero fare ritorno in Serie A.

Quando si parla di calciomercato degli allenatori, il nome di De Zerbi è sempre sulla bocca di tutti. Attualmente al Marsiglia, dove sta tenendo un ritmo impressionante, secondo in Ligue 1, l’ex allenatore del Sassuolo ha dimostrato di saper portare idee fresche e risultati concreti ovunque sia andato

Roberto De Zerbi in Serie A: quali club sono in corsa

Ma quali sono le squadre che stanno corteggiando davvero De Zerbi? La Roma è tra le più determinate. Dopo l’addio a De Rossi e Juric e l’arrivo di Claudio Ranieri, i giallorossi cercano un tecnico giovane e visionario per aprire un nuovo ciclo. De Zerbi, con il suo gioco offensivo e il suo carisma, sembra il profilo perfetto.

Ma attenzione al Milan. I rossoneri, reduci da una stagione altalenante, vedono in lui l’uomo giusto per dare una scossa a una squadra ricca di talenti come Leao e Pulisic. E poi c’è il Napoli, dove tutto dipende da Conte. Se il salentino dovesse salutare, De Zerbi sarebbe in pole per prendere il timone degli azzurri, insieme ad Allegri. Infine, la Juventus, che resta nell’ombra e che con un ritorno di Conte a Torino potrebbe creare un effetto domino, lasciando il Napoli scoperto e aprendo uno spiraglio per il tecnico bresciano.

De Zerbi al Napoli: un ritorno da sogno?

E se fosse proprio il Napoli la destinazione finale? La suggestione fa battere il cuore ai tifosi azzurri. Dopo il Brighton e il Marsiglia, dove sta tenendo testa al PSG, De Zerbi potrebbe portare il suo calcio fatto di possesso e intensità al Maradona.

Il ritorno di Roberto De Zerbi in Serie A è un’ipotesi concreta e che potrebbe cambiare le carte in tavola per quattro grandi club. La Roma lo vuole per sognare in grande, il Milan per rilanciarsi, il Napoli per non perdere il passo, e la Juventus come jolly in un mazzo già pieno di sorprese. Tra intrecci, rumors e speranze, una cosa è certa: il calciomercato degli allenatori sta per regalarci un’estate da urlo.