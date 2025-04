Esonero Conceiçao, arriva la decisione: il Milan cambia

Esonero Conceiçao, la decisione della dirigenza del Milan è presa: il ribaltone è clamoroso

Un punto in due partite. Il Milan impatta con la Fiorentina e svicola ancor di più in classifica. I rossoneri sono noni in classifica con 48 punti ed in caso di vittoria del Bologna sarebbero 11 le lunghezze di distacco dalla quarta posizione e quindi dall’ultimo piazzamento che regala la qualificazione alla prossima Champions League.

Un punto contro una diretta concorrente non è certo un buon segnale, considerato come anche i posti per l’Europa League sono distanti quattro lunghezze ma le avversarie hanno una gara in meno. Ancora una volta il Milan è caduto nei suoi stessi errori. Solo una ripresa di spessore ed i cambi di Conceiçao hanno modificato un po’ la situazione.

Ancora una volta in gol Jovic che sembra rinato sotto la cura del tecnico portoghese. Se a Napoli la sua rete non era valsa punti, stavolta il serbo ex Real Madrid ed Eintracht Francoforte ne regala uno ai rossoneri. Un pareggio che, però, non serve a nessuna delle due formazioni: la Fiorentina, reduce da due vittorie consecutive – pesanti contro Juve ed Atalanta – perde la possibilità di agganciare il treno Champions mentre il Milan vede allontanare la zona Europa.

Milan, soliti errori di squadra: il ko di Napoli non ha insegnato nulla

Il Milan, anche contro la Fiorentina, è ripiombato nei suoi stessi errori. Pronti via ed al 10′ la Fiorentina a San Siro era già avanti di due gol, grazie all’autorete di Thiaw ed alla marcatura del solito Kean, autore di una stagione da protagonista autentico. Un inizio disastroso per i rossoneri, un approccio alla gara da dimenticare proprio com’era accaduto contro Como, Lecce e Napoli.

Se contro lariani e salentini la rimonta era stata completa con due successi, la sconfitta del Maradona non ha insegnato nulla a Theo Hernandez e compagni. E contro la Fiorentina è arrivata solo la rimonta parziale: la sconfitta è stata evitata, certo, ma il pari è davvero mesto. La Fiorentina recrimina per i due gol annullati, uno a Ranieri per fallo di Parisi e l’altro a Dodò per fuorigioco nel finale.

Esonero Conceiçao, la decisione della dirigenza: cosa accade ora

Una situazione, sia di classifica che di gioco, che proprio non è piaciuta alla dirigenza. L’ennesimo boccone amaro per la tifoseria rossonera che ha fischiato la squadra. E l’avventura di Conceiçao sembra davvero essere al capolinea. Al momento non dovrebbe arrivare l’esonero immediato, con il lusitano che avrà la possibilità di terminare la stagione sulla panchina rossonera ma anche di conquistare la finale di Coppa Italia.

Di certo c’è che in via Aldo Rossi non sono affatto contenti ed a fine stagione sarà addio certo. Se la gestione Conceiçao non convince, ci sono almeno due motivazioni per cui il lusitano resterà sulla panchina del Milan per il momento. Il club non ha intenzione di optare per il secondo esonero in stagione dopo quello di Fonseca a dicembre (peraltro sta facendo benissimo a Lione).

Dall’altro c’è anche la volontà di una rifondazione che partirà solo in estate e soltanto con il nuovo direttore sportivo che non è stato ancora scelto. Dopo essere sfumato Paratici, la dirigenza si sta riorganizzando ed è alla ricerca di un nuovo profilo che possa dare vita al nuovo corso milanista.