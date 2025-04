Milan, dubbio Leao: l’annuncio che terrorizza i tifosi

Per i tifosi del Milan arrivano grossi dubbi su Rafael Leao dopo l’annuncio di queste ore: l’attaccante portoghese dei rossoneri è in bilico

Rafael Leao fa sempre discutere di sé, che le sue prestazioni siano positive o negative, è uno di quei nomi che finisce sempre sulla bocca di tifosi e addetti ai lavori. La verità tra chi sostiene che sia un fenomeno e che invece uno svogliato, sta sicuramente nel mezzo. Il portoghese non è un fuoriclasse assoluto, ma non è neanche un giocatore che “ciondola” a ogni partita.

La verità è che Leao ha bisogno di stimoli, di accendersi, che non è continuo e che in questa stagione è stato travolto dai problemi del Milan. Ha costruito un pessimo rapporto con Fonseca e non è riuscito a riprendersi del tutto con Conceicao. Resta, però, un fattore. Quando è in campo risulta spesso determinante, ma è soprattutto quando è seduto in panchina che si sente la differenza.

Leao, il futuro è in bilico: l’annuncio di Scaroni

A preoccupare i tifosi del Milan in queste ore, è stato il presidente Scaroni. Il numero uno dei rossoneri ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e, tra i vari temi, ha parlato anche di singoli. A precisa domanda, legata a chi lo entusiasma particolarmente della rosa ha risposto:

“Quando si accende Leao entusiasma tutti i tifosi, me compreso. Poi è sempre antipatico fare dei nomi, ma per costanza di prestazioni ne cito due: Pulisic e Reijnders, che credo abbiano conquistato tutti. Non a caso li vogliamo a lungo con noi”.

Il finale delle dichiarazioni del presidente Scaroni è abbastanza eloquente. Per Pulisic e Reijnders ha dichiarato esplicitamente che vorrebbe trattenerli a lungo, mentre per Leao si è limitato a dire che lo entusiasma, senza parlare del suo futuro, senza esternare la sua volontà di non farlo partire da Milano.

Un annuncio che non può che far pensare a un possibile addio in estate. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2028 e dunque non c’è il rischio di perderlo a parametro zero, ma il suo valore di mercato sta scendendo dopo questa stagione. Il Milan, se vuole venderlo a cifre ancora importanti, deve farlo quest’estate, altrimenti rischia di essere troppo tardi.

In questo senso, anche la volontà del giocatore sarà importante. Se Leao riterrà che la sua avventura in rossonero sarà conclusa, allora la cessione sarà praticamente una conseguenza. Si prospetta un’estate caldissima in questo senso, con il numero 10 in bilico.