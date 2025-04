Infortunio Nuno Tavares, Lazio preoccupata: condizioni e come sta

Infortunio Nuno Tavares, che tegola per la Lazio: biancocelesti preoccupati, le condizioni del terzino

Un brutto colpo per la Lazio, che stava cercando di dare continuità alla sua stagione, proprio quando la sfida con l’Atalanta al Gewiss Stadium si stava svolgendo in un clima di grande tensione. Al 34′ della prima frazione, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, Nuno Tavares è stato costretto a fermarsi, accasciandosi a terra dopo aver accusato un problema muscolare che ha subito destato preoccupazione.

Una situazione che ha messo in allerta tutto l’ambiente biancoceleste, con la panchina visibilmente tesa, soprattutto alla luce delle difficoltà che il terzino aveva già affrontato durante la stagione. La reazione immediata della squadra non si è fatta attendere: Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha mandato in campo Pellegrini al minuto 35, cercando di arginare l’imprevisto e mantenere la squadra concentrata sul match.

Tuttavia, l’infortunio di Tavares rappresenta una vera e propria tegola per la Lazio, che si trova ora a dover fare i conti con una situazione difficile proprio in un momento cruciale della stagione. Infatti, oltre alla Serie A, i biancocelesti sono impegnati anche in Europa League, con il doppio confronto in arrivo contro il Bodo-Glimt, e naturalmente il derby di campionato contro la Roma, che sarà una partita fondamentale per le ambizioni della squadra.

Nuno Tavares infortunio: non è il primo per il terzino

Un infortunio che fa eco a quelli precedenti. Nuno Tavares, che nel corso della stagione aveva già dovuto fare i conti con problemi muscolari alla coscia e agli adduttori, rischia ora di dover fermarsi nuovamente per un periodo, una circostanza che mette a rischio la sua presenza nei prossimi impegni decisivi.

Per conoscere l’entità dell’infortunio e capire se si tratti di una ricaduta muscolare, si attendono gli esami strumentali che saranno effettuati nei prossimi giorni. Se il problema fosse di grave entità, la Lazio potrebbe essere costretta a fare a meno del suo esterno sinistro, un’assenza che si farebbe sentire anche per l’importanza di Tavares nella manovra difensiva e offensiva della squadra.

Un momento di preoccupazione per la Lazio. L’infortunio arriva in un periodo particolarmente delicato per la squadra di Baroni, che non può permettersi di perdere altri pezzi importanti della rosa. La Lazio, infatti, è impegnata in una lotta serrata per la qualificazione alle competizioni europee, e il derby contro la Roma è un appuntamento che non si può fallire.

La speranza, per i tifosi biancocelesti, è che l’infortunio di Tavares non sia grave come temuto e che il terzino possa tornare in campo presto, magari proprio per contribuire nelle sfide decisive che attendono la squadra.

Il futuro di Tavares alla Lazio, quindi, è appeso a un filo. Nei prossimi giorni si saprà se l’ex giocatore dell’Arsenal sarà costretto a fermarsi nuovamente, ma quel che è certo è che la sua presenza in campo è fondamentale per le ambizioni della squadra. Con la speranza che l’infortunio non sia grave e che Tavares possa tornare presto a disposizione, la Lazio si prepara a vivere settimane intense, con sfide che potrebbero segnare il destino della stagione.

Un altro infortunio muscolare da aggiungere a una stagione già costellata di imprevisti. Come reagirà la Lazio senza Tavares? Il campionato, e la qualificazione in Europa, sono più che mai nelle mani della squadra.