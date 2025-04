Inter, rivoluzione in difesa: i 5 nomi che piacciono a Marotta

L’Inter rivoluzionerà la difesa in vista della prossima stagione e ci sono 5 nomi che avrebbero già attirato l’attenzione di Giuseppe Marotta

L’Inter si prepara a una vera rivoluzione in difesa in vista della prossima stagione. Con i contratti di Acerbi e De Vrij in scadenza, il futuro dei due veterani nerazzurri è appeso a un filo. A oggi, sembra più probabile un addio che un rinnovo, nonostante le opzioni per prolungare gli accordi siano ancora sul tavolo.

E proprio per questo, Giuseppe Marotta sta già battendo il mercato, con la stretta collaborazione di Ausilio e Antonello, per trovare i sostituti perfetti. La lista dei nomi si allunga giorno dopo giorno, e i tifosi già sognano una retroguardia nuova di zecca.

Calciomercato Inter: chi sostituirà Acerbi e De Vrij?

La situazione di Acerbi e De Vrij è un nodo da sciogliere con cura. Il primo, a 37 anni, ha dato tanto ai nerazzurri, ma gli acciacchi fisici iniziano a farsi sentire. Il secondo, 33enne, resta una garanzia, eppure l’età avanza anche per lui. L’Inter non può permettersi di arrivare impreparata al prossimo mercato estivo, e la dirigenza lo sa bene.

Tra i nomi caldi, Beukema spicca per la sua solidità. L’olandese del Bologna, classe 1998, è un difensore completo: bravo nei duelli aerei e con un’ottima visione di gioco. Bijol, invece, porta in dote la sua fisicità e l’abitudine alla difesa a tre, un dettaglio che fa gola a Simone Inzaghi. Hien, svedese dell’Atalanta, è un altro che piace: giovane, ma già rodato in Serie A, anche se strapparlo a Gasperini sarà un’impresa difficilissima.

Ma non solo, anche Koni De Winter, belga del Genoa, piace molto. Il suo costo – intorno ai 10-15 milioni – lo rende un’opzione intrigante. Poi c’è Mario Gila, spagnolo della Lazio, che a 24 anni combina tecnica e grinta. Trattare con Lotito, però, è complicato e la valutazione si aggira sui 25-30 milioni.

L’Inter, questo è certo, dovrà investire parecchio per rinfrescare la rosa e soprattutto la difesa. Ma non solo, anche in attacco il club è pronto a sborsare fino a 70 milioni di euro per trovare un’alternativa a Lautaro e Thuram. Servirà, però, ottenere anche il miglior risultato possibile in campionato. I nerazzurri devono lasciarsi alle spalle un dato negativo che rischia di compromettere la stagione e dovranno spingere in questo finale per costruire una rosa all’altezza anche il prossimo anno.