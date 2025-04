Serie A, gli anticipi della 31ma giornata: frena l’Inter, pari anche per il Milan – SerieAnews

La Serie A con i primi anticipi è entrata nella 31ma giornata: le milanesi in campo al sabato, entrambe hanno frenato

La Serie A ha dato il via alla 31ma giornata di campionato con l’anticipo del venerdì tra Genoa ed Udinese vinto dalla squadra di Vieira. Vediamo, però, com’è andato il sabato intenso, con in campo le due milanesi e la Fiorentina.

Monza-Como 1-3: brianzoli ad un passo dalla B

Il derby lombardo è finito con un trionfo dei lariani e l’ennesima sconfitta per il Monza, la 20ma in una stagione da dimenticare. Eppure il fendente di Dany Mota sembrava poter regalare un gioco differente ai brianzoli. Il Como non vince da oltre un mese, ed al 16′ però Ikoné rimette la gara sul pareggio.

Rimonta completa al 39′ con il solito Diao che, dopo l’assist per l’1-1, si mette in proprio. Ad inizio ripresa, poi, ci pensa Vojvoda a realizzare il tris e chiudere la gara. Como 13mo a quota 33 e +10 sulla zona retrocessione, Monza ultimo a quota 15 a -10 dalla salvezza.

Parma-Inter 2-2: dramma nerazzurro, dal doppio vantaggio al pari

Al Tardini di Parma finisce 2-2 la gara più attesa, con la capolista Inter di scena contro i gialloblu. Una buona occasione per provare ad allungare sul Napoli di scena a Bologna ma la sfida è una trappola. Il Parma inizia bene e Sommer deve salvare i suoi su Bonny poi è Darmian a portare in vantaggio l’Inter al 15′.

I nerazzurri con un gol contestato di Thuram – tocco di braccio sospetto – al 45′ raddoppiano ed i tre punti sembrano decisamente in cascina. Nella ripresa, però, l’Inter è alle corde dopo aver perso per infortunio Bastoni ed il Parma all’ora di gioco pareggia i conti con Bernabé, alla prima rete in Serie A con un gran mancino.

Ed un’altra prima volta, quella di Ondrjeka al 69′ sfruttando un tocco di Acerbi che spiazza Sommer, porta al definitivo 2-2. In pieno recupero poi Pellegrino sbaglia il clamoroso gol del possibile 3-2. Inter sempre prima con 68 punti, a +4 sul Napoli secondo. Quarto pareggio consecutivo per il Parma, 16mo con 27 punti.

Milan-Fiorentina 2-2: Diavolo all’Inferno e ritorno

Finisce con il punteggio di 2-2 anche Milan-Fiorentina. Solito approccio orrendo alla gara dei rossoneri e 2-0 per i viola dopo 10′. Al 7′ autorete di Thiaw, davvero maldestro, poi tre minuti dopo raddoppia Moise Kean, autore di una stagione davvero clamorosa. Conceiçao corre ai ripari, fuori Musah al 23′ e dentro Jovic. Abraham accorcia le distanze, poi è proprio Jovic che al 64′ realizza il 2-2.

Due i gol annullati alla Fiorentina a Ranieri (fallo su Pulisic di Parisi) e Dodò colto in fuorigioco, protagonisti entrambi i portieri. Decisivo Maignan su Kean e Beltran, De Gea super su Abraham, Reijnders e Pulisic.