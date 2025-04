Elmas, impatto da top ma niente riscatto: quali squadre di Serie A potrebbero acquistarlo

Eljif Elmas ha avuto un impatto super con il Torino, ma non verrà riscattato: perché è una chance d’oro per diversi top club di Serie A

Ha giocato 7 partite e ha messo a segno ben 4 gol, l’impatto di Eljif Elmas con il Torino è stato clamoroso. Dopo anni importantissimi al Napoli, dove è riuscito a vincere anche lo scudetto, risultando il terzo miglior marcatore della squadra in quella stagione, si è trasferito in Germania.

Al Lipsia, però, non è riuscito a rendere come sperava. Appena 22 le presenze con 1 assist e 0 gol all’attivo. Un rendimento scioccante per uno come il macedone, che aveva lasciato un segno importante in Italia, realizzando 19 reti e 11 assist da jolly dei partenopei. Il Torino ci ha creduto a gennaio e l’ha riportato in Serie A e il classe 1999 non ha deluso.

Elmas, niente riscatto: a quali top club di Serie A farebbe comodo

Il club di Urbano Cairo ha chiuso un accordo di prestito con diritto di riscatto a 17 milioni con il Lipsia, cifra che non verrà versata dai granata in estate. Una decisione che apre le porte a numerosi top club del nostro campionato. Con la sua duttilità e propensione al gol, Elmas è un profilo perfetto per quasi tutte le squadre italiane.

Al Torino sta principalmente agendo da ala sinistra o trequartista, ma sappiamo come possa occupare anche il centrocampo o persino l’attacco come punta. Ma a chi farebbe davvero comodo Elmas? Come detto, a quasi tutti i top club di Serie A. L’Atalanta potrebbe valorizzarlo nel caso di cessione di alcuni dei giocatori offensivi deludenti di questa stagione.

La Fiorentina potrebbe sfruttarlo dietro le punte, mentre la Roma potrebbe farlo agire sempre sulla trequarti. Anche il Bologna di Italiano si sposerebbe perfettamente con le sue caratteristiche. La Lazio potrebbe sfruttarlo a sinistra, come vice Zaccagni, o dietro Castellanos. E la Juventus? Anche i bianconeri avrebbero la chance di farlo giocare in ruolo offensivo, ma il suo passato al Napoli e al Torino lo allontana dalla Vecchia Signora.

Il Milan a sinistra ha Leao, per ora, mentre sulla trequarti Pulisic o Reijnders, ma Elmas sarebbe un’alternativa perfetta. Con l’Inter l’impiego sarebbe più complicato, mentre al Napoli avrebbe fatto molto comodo dopo l’addio di Kvaratskhelia e la sua cessione è stata forse fin troppo affrettata. Il valore di Elmas si aggira intorno ai 20 milioni di euro e in estate verrà sicuramente fatto un tentativo per riportarlo definitivamente in Italia.