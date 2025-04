Serie A, i risultati della 31ma giornata: cade l’Atalanta, Roma e Juve non si fanno male – SerieAnews

La domenica della Serie A valida per la 31ma giornata di campionato ha visto due big match, quello tra Atalanta e Lazio e Roma-Juve. Vediamo tutti i risultati

Nella 31ma giornata di Serie A due i big match domenicali, due sfida d’alta quota tra squadre in lotta per l’Europa. Vediamo com’è andata e tutti i risultati.

Lecce-Venezia 1-1: un punto che non serve a nessuno

Nella sfida salvezza tra Lecce e Venezia un punto a testa che, però, non serve a nessuno. Le due squadre non si fanno male, optano per dividersi la posta in palio e la situazione in classifica resta quella. Lagunari in vantaggio con l’autogol di Gallo al 50′ poi al 65′ è Baschirotto a pareggiare i conti. Il Venezia resta penultimo a quota 21, a -5 dal Lecce quart’ultimo.

Torino-Verona 1-1: segna sempre Elmas

Anche Torino e Verona non si fanno male. Un punto a testa per le due formazioni utile soprattuto agli scaligeri per puntellare la salvezza. Ad aprire le marcature sono i gialloblu che segnano con Sarr al 64′. Due minuti prima Che Adams aveva sbagliato un calcio di rigore.

Al 67′ a mettere le cose a posto ci ha pensato, come sempre accade, Eljif Elmas, acquisto di gennaio e sempre più colpo fondamentale per i granata. Nel finale espulso Ricci. Il Toro sale a quota 40, lontano dalla zona retrocessione e dalla zona europea, il Verona va a quota 31, +7 sulla zona rossa.

Empoli-Cagliari 0-0: uno scialbo pari

Altra sfida salvezza ed altro pari, stavolta senza reti. Finisce così la sfida tra Empoli e Cagliari, a reti bianche. Le difese annullano gli attacchi e così prevale la volontà di non farsi male. I toscani non vincono in casa da dicembre e sono reduci da due pareggi consecutivi: terz’ultimo posto in classifica a due lunghezze dalla quart’ultima posizione. Il Cagliari, invece, sale a quota 30, a +6 sulla zona retrocessione e mette un alto tassello importante sulla salvezza.

Atalanta-Lazio 0-1: crisi nera per Gasperini

Il primo big match di giornata, una vera e propria sfida Champions. L’Atalanta arrivava da due sconfitte consecutive, la Lazio da due punti in tre gare. Le prime critiche su Baroni, la voglia di rivalsa dei nerazzurri. A Bergamo alla fine a festeggiare è proprio la Lazio che conquista tre punti pesantissimi grazie alla rete di Isaksen.

E dire che nel primo tempo i biancocelesti hanno perso per infortunio anche Nuno Tavares, con Luca Pellegrini rispolverato dalla naftalina ed inserito nella lista per la Serie A solo di recente dopo l’infortunio di Patric. Per l’Atalanta terzo ko consecutivo e terzo posto a rischio a quota 58. La Lazio sale in sesta posizione con 55 punti.

Roma-Juventus 1-1: a Locatelli risponde Shomurodov

Un pareggio anche per Roma e Juventus che si dividono un punto a testa e restano in piena corsa per la Champions League. I giallorossi arrivano da sette vittorie consecutive, sono la squadra più in forma del campionato ma la Juve con Tudor sembra essere un’altra squadra.

La gara è aperta, vibrante, con occasioni da entrambe le parti ma a sbloccarla è Locatelli al 40′ con un tiro dalla distanza imprendibile per Svilar. Nella ripresa, però, è Shomurodov con un tap in a regalare il definitivo 1-1. La Roma viene scavalcata dalla Lazio e scende in settima posizione con 53 punti, la Juve resta quinta con 56 punti.