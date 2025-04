Scommesse illegali, i due colpi estivi dell’Atalanta nei guai: trema di nuovo il calcio italiano – SerieAnews

In Serie A torna l’incubo delle scommesse illegali: due colpi estivi dell’Atalanta nei guai, ben 12 indagati

La notizia ha scosso il mondo del calcio italiano: un’indagine della Procura di Milano ha portato alla luce una rete di scommesse illegali che coinvolge ben 12 calciatori di Serie A. Tra i nomi noti che emergono dalle indagini ci sono Sandro Tonali, Nicolò Fagioli, Leandro Paredes, Ángel Di María, e molti altri. Ma come sono finiti questi calciatori coinvolti in scommesse su piattaforme illegali, e quali sono le implicazioni di questa vicenda?

Le scommesse e l’operazione della Guardia di Finanza

Il caso prende piede dopo il sequestro di telefoni cellulari da parte della Guardia di Finanza di Torino, che nel 2023 ha monitorato i dispositivi di Tonali e Fagioli. Da lì sono emerse informazioni cruciali: diversi calciatori della Serie A avevano effettuato scommesse su piattaforme non autorizzate.

Le indagini hanno mostrato che il meccanismo era semplice ma pericoloso: i calciatori ottenevano credito dagli organizzatori delle scommesse, e per saldare i loro debiti, si trovavano a comprare oggetti di lusso, come Rolex e altri orologi pregiati. Questi articoli, acquistati in una gioielleria milanese, servivano da “pagamento” per i debiti accumulati sui siti illegali, trasformando di fatto il negozio in una sorta di “banca” alternativa.

Nonostante l’inquietante scoperta, va sottolineato che, secondo gli inquirenti, nessuno dei calciatori coinvolti ha mai scommesso sulle partite delle proprie squadre. Tuttavia, il coinvolgimento in scommesse illegali rimane un fatto grave e potrebbe avere ripercussioni serie per la loro carriera e per l’immagine del calcio italiano.

I nomi coinvolti e le reazioni

Tra i calciatori coinvolti spiccano anche i nomi di Tonali, centrocampista del Newcastle, e Fagioli, ex Juventus e ora alla Fiorentina, già noti per essere stati al centro dell’attenzione mediatica riguardo scommesse illegali lo scorso anno. Insieme a loro, anche i giocatori Paredes, Di María, Bellanova e Zaniolo sono sotto inchiesta. È evidente che il fenomeno non riguardi solo calciatori giovani, ma anche alcuni dei nomi più affermati nel panorama calcistico italiano e internazionale.

Il caso ha sollevato polemiche su più fronti, tra cui la gestione della sicurezza e la tutela dei giocatori. La Serie A e le autorità competenti dovranno affrontare non solo le questioni legali, ma anche la necessità di garantire una maggiore educazione e protezione contro il fenomeno delle scommesse illegali, che rappresenta una vera e propria minaccia per l’integrità del calcio.

Le conseguenze e le prossime mosse

Le richieste di arresto domiciliare e il sequestro di beni per un valore di circa un milione e mezzo di euro sono solo il primo passo di un’indagine che potrebbe coinvolgere altre persone e approfondire ulteriormente le dinamiche dietro questi illeciti. L’attenzione si sposta ora su come i calciatori coinvolti reagiranno e quali saranno le eventuali sanzioni a carico di chi ha infranto le regole.

La situazione potrebbe avere ripercussioni anche sul loro futuro calcistico, sia in Italia che all’estero, poiché il coinvolgimento in attività illegali può danneggiare non solo la carriera individuale, ma anche l’immagine dei club per cui giocano. La domanda che sorge spontanea è: in che misura il sistema calcio italiano è pronto ad affrontare fenomeni del genere? E soprattutto, cosa si sta facendo per proteggere i giovani calciatori da tentazioni così pericolose?

La vicenda è ancora in evoluzione, e molti interrogativi restano senza risposta. In un mondo sempre più interconnesso, è essenziale che vengano prese misure per tutelare la credibilità dello sport e garantire che episodi come questo non compromettano il futuro delle competizioni e degli atleti.