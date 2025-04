Milan, arrivano buone notizie: in cassa entrano 25 milioni

Milan, buone notizie per la dirigenza rossonera: in cassa entrano subito 25 milioni di euro, ecco da chi

Ma vuoi vedere che Conceiçao ha trovato finalmente la chiave giusta con il 3-4-3? Quanti tifosi si sono posti questa domanda dopo il poker rifilato all’Udinese nell’anticipo della 32ma giornata di Serie A. Sicuramente la maggioranza dei supporters di fede rossonera se la sarà posta questa domanda, soprattutto vedendo giocare il Milan a tambur battente.

Theo Hernandez e Rafa Leao hanno fatto la parte del leone, disputando una gara sontuosa sulla corsia sinistra e riuscendo ad essere decisivi nel risultato così rotondo. I rossoneri hanno guadagnato tre punti sul Bologna, due sulla Fiorentina ma anche su Roma e Lazio bloccate nel Derby. Insomma, una bella spinta per quanto riguarda la corsa all’Europa.

La Champions League sembra un miraggio, di fatto lo è viste le distanze attuali in classifica, ma il Milan cercherà quantomeno di conquistare la qualificazione in Europa League. Nel frattempo la dirigenza rossonera lavora per la prossima stagione e per costruire una squadra ancora più competitiva.

Milan, Saelemaekers miniera d’oro: la situazione sull’esterno

In primis c’è da nominare il nuovo ds, con la situazione bloccata dopo quanto accaduto per Fabio Paratici; successivamente andrà scelto il nuovo tecnico con Sergio Conceiçao ai saluti anche in caso dovesse vincere la Coppa Italia mettendo in bacheca il secondo trofeo stagionale.

Nel frattempo, però, il Milan potrebbe presto incassare 25 milioni di euro, denaro fresco, ossigeno puro da utilizzare sul mercato per completare la rosa. I milioni arriveranno dalla Roma per Alexis Saelemaekers. L’esterno belga è arrivato in giallorosso la scorsa estate nell’ambito dello scambio con Abraham, finito in rossonero.

Ebbene, dall’arrivo di Ranieri sulla panchina giallorossa, ha trovato la sua dimensione. In campo pressocché sempre, l’esterno ha realizzato anche assist e gol pesanti. A Roma ha trovato la sua dimensione perfetta ed in più di un’occasione ha espresso il suo desiderio di voler restare a Roma.

Una linea condivisa anche da Ghisolfi, il ds della formazione giallorossa che nei minuti precedenti del Derby, è stato chiaro. “A Roma sta bene e noi stiamo bene con lui” ha affermato il dirigente, “entrambi vogliamo chiudere questo trasferimento” ha poi aggiunto.

La Roma già nelle prossime settimane proverà a dialogare con il Milan ed a chiudere la trattativa ma non sarà affatto semplice. Il Milan, nei giorni scorsi, ha sparato altissimo, ben oltre i 30 milioni forte anche di un interessamento sempre maggiore nei confronti del calciatore. Diversi club, infatti l’hanno messo nel mirino, anche dalla Premier League oltre al Napoli e la Roma dovrà puntare tutto sulla volontà del calciatore che potrebbe essere decisiva.