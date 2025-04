Milan, super colpo dalla Roma: la chiave è Saelemaekers

Un incastro che può risolvere i problemi di entrambe le squadre: Saelemaekers resta a Roma, e il Milan costruisce il suo futuro con un doppio colpo sorprendente

C’è un momento, in ogni stagione, in cui le grandi manovre iniziano senza far rumore. Nessun annuncio, nessuna breaking news. Solo telefonate, sguardi incrociati tra dirigenti, conti che tornano — o che potrebbero tornare. È il momento in cui si pianta un seme, con l’idea che a giugno possa spuntare qualcosa di grosso.

È quello che sta succedendo tra Milan e Roma. Due club che non potrebbero essere più diversi per storia recente, ma che in questo momento condividono un’esigenza: rimettere ordine. Non solo sul campo, ma nei bilanci, nelle idee, nei piani futuri. Ecco perché, sotto traccia, sta prendendo forma un’operazione che più si guarda, più sembra avere senso.

A Milano si fa i conti con una realtà che fino a poco tempo fa sembrava impensabile. Mike Maignan, il simbolo della rinascita, il portiere che aveva fatto dimenticare Donnarumma, oggi è un caso aperto. Il contratto scade nel 2026, il rinnovo è fermo, e le prestazioni non sono più quelle da “Magic Mike”.

Il Milan si interroga. Vale la pena puntare ancora su di lui? O forse è il momento di incassare, finché il mercato estero lo valuta ancora almeno 30-35 milioni? La sensazione, sempre più diffusa, è che le strade possano dividersi. Senza drammi, ma anche senza sconti.

Saelemaekers resta alla Roma: idea scambio con Svilar

Nel frattempo, a Roma, c’è chi sembrava di passaggio e invece ha deciso di fermarsi. Alexis Saelemaekers, sbarcato in giallorosso con l’etichetta di esubero, ha cambiato pelle. Ranieri (e prima ancora De Rossi) lo ha rimesso al centro del gioco, trasformandolo in un esterno a tutta fascia efficace, ordinato, a tratti sorprendente.

Nessuna clausola, nessun obbligo: solo un prestito secco. Ma adesso la Roma vuole tenerlo. E per farlo, sa che dovrà aprire il portafogli. Si parla di una valutazione da 30 milioni, forse qualcosa meno, ma comunque un investimento vero. Che però magari potrebbe rientrare in un’operazione più ampia.

A questo punto, basta unire i puntini. Il Milan cede Maignan, ma ha bisogno di un nuovo numero uno. La Roma, invece, deve gestire il complicato rinnovo di Svilar, con una clausola rescissoria ancora oggetto di tira e molla.

A quel punto il Milan potrebbe provare a prendere proprio Mile Svilar. Un portiere giovane, forte di testa, già rodato nella Serie A. E la Roma potrebbe trattenere Saelemaekers, girando la trattativa verso un affare di compensazioni, con conguaglio a favore della Roma.

Nell’affare potrebbe entrare anche Tammy Abraham, anche lui in prestito secco dalla Roma al Milan. In giallorosso è di fatto un esubero e lo resterà, i rossoneri invece lo terrebbero volentieri, alle condizioni giuste. La chiave sarà sicuramente il conguaglio a favore della Roma, ma a certe condizioni l’affare si potrebbe fare, e a ben pensarci converrebbe a entrambe le squadre.