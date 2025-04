Inter, c’è un problema in vista della Champions: la preoccupazione di Inzaghi è alta

Inter, il Bayern Monaco arriva a Milano e Simone Inzaghi ha un problema di non poco conto: il tecnico è preoccupato

La Champions League logora chi la gioca. Un torneo lungo e sfiancante, che si disputa durante la settimana ed impone a sforzi extra calciatori e club. Sempre con valigia e passaporto in mano, da uno stadio all’altro, da una nazionale all’altra, con cambiamento di clima ma anche di condizioni del terreno di gioco.

Insomma, un problema continuo che inficia sulle squadre e può portare a togliere anche 10 punti a campionato in media se non si è abbastanza preparati. Sia chiaro, ognuno vorrebbe giocare sempre la Champions League e questi sono i rischi del mestiere. D’altronde la Champions League è la competizione più importante per club, l’ambizione massima per tutti i calciatori.

L’Inter è l’unica italiana rimasta in corsa ma anche quella che ha velleità di vittoria finali. Uno dei club favoriti, con la semifinale quasi ipotecata dopo la vittoria nella gara d’andata a Monaco di Baviera. Il 2-1 al Bayern di settimana scorsa ha messo in discesa il discorso qualificazione, con l’Inter decisa a completare il tutto nella gara di ritorno.

Inter, il turn over di Inzaghi per il Triplete: c’è un problema

L’obiettivo dell’Inter è il Triplete: l’ha annunciato Inzaghi non più tardi di qualche settimana fa ed alla Pinetina tutti sono convinti che questa squadra possa compiere l’impresa già riuscita a Mourinho nel 2010. Il tecnico lavora esclusivamente su questo aspetto ed anche la gestione della rosa è naturalmente veicolata verso questo traguardo.

Ecco perché Inzaghi già da diverse settimane adotta un turn over scientifico, a tratti compulsivo. Il timore maggiore del tecnico nerazzurro è il rischio infortuni, più che alto vista la stagione così logorante. D’altronde ne ha già affrontati diversi di ko e vuole anche che la tenuta fisica ed atletica dei calciatori sia uguale in ogni componente della rosa sebbene consideri la rosa necessaria di rinforzi in vista della prossima stagione, come ha spiegato anche a Marotta.

Al momento una porzione di campo che maggiormente lo preoccupa è quella delle fasce. Da lì si sviluppa gran parte del gioco dell’allenatore ed il suo livello di guardia è all’erta. Basti pensare che contro il Cagliari, infuriato, ha letteralmente urlato ai suoi calciatori di non forzare evitando così possibili infortuni.

Inzaghi, chi contro il Bayern: la situazione è preoccupante

Come detto, al momento in casa Inter c’è emergenza esterni. Zalewski ha accusato crampi contro il Cagliari e la sua gestione dev’essere quasi centellinata. Un bel problema considerato come Inzaghi debba gestire già Dimarco, appena recuperato da un affaticamento agli adduttori, e Carlos Augusto, pure lui affaticato.

Pure Darmian va preservato perché rientrato da breve dopo un problema muscolare mentre ai box c’è Dumfries che al netto di miracoli sportivi al momento difficilmente ipotizzabili, salterà la gara di ritorno contro il Bayern Monaco. L’olandese è quindi out, Darmian e Dimarco saranno i titolari sulle corsie esterne con Carlos Augusto e Zalewski che partiranno dalla panchina pronti a dare il loro contributo.