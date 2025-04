Bayern Monaco, assalto alla Serie A: rimonta in Champions e top player nel mirino

Il Bayern Monaco all’assalto della Serie A: l’Inter da battere in Champions ed un’altra big nella sfida sul mercato

Se non si può definire appuntamento con la storia, perché comunque il Bayern Monaco ha ben cinque Champions League in bacheca, di certo è una sfida fondamentale in questa stagione. I bavaresi sono arrivati al ritorno dei quarti di finale contro l’Inter con molti indisponibili ed in una situazione fisica non al meglio.

Ne è cosciente Kompany che se da un lato in Bundesliga ha un vantaggio rassicurante, dall’altro stasera deve scrivere il suo futuro europeo. La sconfitta dell’andata in casa non ammette altro tipo di risultati stasera: si deve vincere con due gol di scarto per volare in semifinale.

Ci proveranno i bavaresi, sperando nella vena realizzativa di Müller, un totem del Bayern ma alle ultime gare con i tedeschi, per via di un contratto che non sarà rinnovato. Vincere a San Siro per volare in semifinale è la missione italiana del club teutonico ma nella spedizione del nostro Paese non c’è solo l’obiettivo di centrare la qualificazione in Champions League ma anche una chiave relativa al mercato.

Bayern, assalto alla stella: è il grande obiettivo

I tedeschi sono sempre alla ricerca di stelle o talenti che possano esplodere o comunque già affermati ma con una lunga carriera davanti. E così il Bayern ha già messo nel mirino il nuovo talento da acquistare in vista dell’estate. Lo sguardo è finito su Torino ed alla Continassa in particolar modo, lì dove c’è un calciatore che a monaco di Baviera conoscono molto bene.

Avete indovinato? Si tratta di Kenan Yildiz, il trequartista turco gioiello dei bianconeri. La Juve, la scorsa estate, l’ha tenuto in squadra rifiutando ogni possibile offerta. Grande fiducia nei suoi mezzi tanto da dargli la prestigiosa maglia numero 10. Il classe 2005, come accade in tutti i giovani, sta mostrando tutto il suo talento a sprazzi, con prestazioni sontuose e gol d’autore ad altre meno convincenti.

Bayern Monaco, ecco il prezzo per Yildiz: a questa cifra partirà

Un processo di crescita che il Bayern vorrebbe venga completato in Germania. La Juve, come detto, punta tantissimo sul calciatore, tanto da aver ceduto in estate Soulé e tenuto lui. Alla Continassa, però, con il nuovo corso, nessuno è più incedibile ed indispensabile. E così, in caso di offerta impossibile da rifiutare, anche Yildiz potrebbe lasciare il bianconero.

E quella offerta è presto fatta, almeno 60 milioni di euro. Una proposta che in estate il Bayern potrebbe anche presentare, se non altro per affidare ad Yildiz la pesante eredità di Muller, calciatore ormai al passo d’addio con la formazione tedesca. I prossimi mesi saranno fondamentali e molto dipenderà anche dalla qualificazione o meno della Juve alla prossima Champions League. In caso di esito negativo, beh, potrebbe essere necessario un sacrificio, di nome Kenan Yildiz.