Inter in semifinale di Champions: subito doppio colpo di Marotta

Inter, notte da semifinale: il Bayern non basta. E Marotta pensa già al futuro, la decisione su un doppio colpo

Ci sono partite che raccontano molto più del risultato, e Inter-Bayern Monaco è una di queste. Dopo il 2-1 dell’andata in Germania, ai nerazzurri bastava non perdere a San Siro per continuare il cammino in Champions League. Ma nessuno si è accontentato. Il pareggio per 2-2 è arrivato al termine di una gara vera, vibrante, piena di colpi di scena.

Apre le danze Harry Kane, che illude i bavaresi. La risposta interista è tutta nella rabbia agonistica di Lautaro Martinez, che trova il pari con una zampata delle sue. Poi, addirittura, Benjamin Pavard porta avanti l’Inter con un colpo di testa su calcio d’angolo. Il Bayern non ci sta e trova il pari definitivo con Eric Dier, ma ormai è tardi. La squadra di Inzaghi vola in semifinale, tra gli applausi di un Meazza in delirio.

Non era una passeggiata, non poteva esserlo. Ma questa Inter ha imparato a reggere l’urto delle grandi notti europee. Un segnale forte, in un cammino europeo che continua a scrivere pagine pesanti.

Giovani, italiani e affamati: il piano di Marotta

Mentre i tifosi festeggiano, in società c’è già chi guarda avanti. Beppe Marotta, uomo chiave del progetto nerazzurro, ha le idee chiarissime: “Abbiamo un piano definito, indipendentemente da come finirà la stagione”, ha detto ai microfoni di Sky Sport. E il piano parla chiaro: investire su profili giovani e italiani, da affiancare agli elementi più esperti del gruppo.

Un mix di esperienza e freschezza, di continuità e prospettiva. Non è solo una questione economica, è una questione d’identità. L’Inter vuole essere protagonista oggi, ma anche domani. E per farlo, servono giocatori che abbiano fame e senso di appartenenza. È in questa direzione che la dirigenza si sta muovendo, con uno scouting attento e mirato.

Non si tratta solo di nomi, ma di caratteristiche. Calciatori che possano integrarsi in un contesto già rodato, portando però qualcosa in più, soprattutto in termini di dinamismo e profondità della rosa. Marotta sa che ogni stagione è fatta anche di momenti difficili, e per superarli serve un gruppo solido, con ricambi all’altezza.

Acerbi e De Vrij: la decisione definitiva di Marotta

Intanto, mentre si gettano le basi per il futuro, si consolidano anche i pilastri del presente. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società è orientata a confermare Francesco Acerbi e Stefan de Vrij anche per la prossima stagione. Due difensori che, nonostante l’età, hanno garantito affidabilità e rendimento durante tutto l’anno.

Acerbi ha saputo prendersi un posto da titolare grazie alla sua intelligenza tattica e al carisma in campo. De Vrij, dopo un periodo altalenante, è tornato su ottimi livelli, ritrovando sicurezza e leadership. Per entrambi si profila un prolungamento che testimonia la volontà del club di non perdere le sue colonne portanti.

In un calcio che corre veloce e cambia in continuazione, avere dei punti fermi non è scontato. L’Inter vuole costruire, ma senza dimenticare ciò che ha funzionato. E tenere dentro uomini come Acerbi e De Vrij vuol dire anche questo: credere in un gruppo che ha dimostrato di poter competere ad alti livelli.

Ora tocca alla semifinale, ma con lo sguardo sempre un passo avanti. L’Inter c’è, dentro e fuori dal campo.