Kean e i suoi “fratelli”: Commisso ha un piano ben preciso per il futuro della Fiorentina

Moise Kean ed i suoi fratelli: il patron Commisso ha un piano per il futuro della Fiorentina, in ballo ci sono molti milioni

Ottavo posto in classifica con 52 punti, solo cinque in meno del Bologna quarto. La Fiorentina non è mai stata così vicina alla qualificazione in Champions League negli ultimi anni. E ci credono eccome in Toscana, anche se cinque lunghezze non sono semplici da recuperare. Di certo c’è che la squadra viola ci proverà fino alla fine, non trascurando l’altro grande obiettivo stagionale, la Conference League.

Si può davvero arrivare in fondo alla competizione europea, provando stavolta a conquistarla dopo la finale persa due stagioni fa. Sarebbe anche una sorta di giusto premio agli sforzi di Rocco Commisso che sta provando, stagione dopo stagione, a costruire una squadra in grado di lottare con le big del campionato ed a trovare la dimensione europea in modo stabile.

La scelta di puntare su Palladino per la panchina si è rivelata vincente ma ancor di più lo è stata quella di acquistare Moise Kean dalla Juventus. Un affare da 18 milioni di euro per un centravanti che nella scorsa stagione aveva segnato zero gol in tutta la stagione.

Kean segna, De Gea para: blindare le due stelle è la priorità viola

Ed invece l’attaccante a Firenze ha trovato la sua dimensione ideale fino a mostrare una versione inedita di sé. In Serie A già 17 gol in 28 partite, sono 22 le reti totali se consideriamo anche le coppe, sia nazionale che europea. Insomma, segna a raffica – lo sta facendo anche in Nazionale – tanto che i 52 milioni della clausola rescissoria ora sembrano pochi, con il Napoli in Serie A ed i club della Premier League già sulle sue tracce.

La Fiorentina è talmente preoccupata che Commisso è già passato al contrattacco: l’intenzione è quella di togliere la clausola dall’attuale contratto o, nella peggiore delle ipotesi, alzarla ad una cifra ragguardevole e più consona al reale valore mostrato quest’anno. D’altronde Kean è un top player ormai ed a 25 anni fa gola davvero a molti.

Kean non è l’unico “caso” in piedi per la Fiorentina. C’è un altro top player che fa gola a molti, che si è rilanciato con la maglia viola. Il riferimento non può non essere a David De Gea, portiere che in passato ha vestito la maglia del Manchester United e della Spagna. Arrivato a Firenze a parametro zero, l’estremo difensore ha ritrovato vitalità e prestazioni.

Sono almeno 10 i punti che ha portato alla Fiorentina quest’anno, uno solo contro il Milan con le sue super parate. Blindare il portiere è un’altra priorità al Viola Park, perché è certamente l’uomo in più. Servirà ovviamente ritoccare verso l’alto l’ingaggio di un calciatore che allo United guadagnava sette milioni ed è finito nel mirino dei top club.

I soldi, però, non fanno la felicità, De Gea ne è cosciente e Firenze val la pena rinunciare a qualcosa: ecco perché la volontà comune di proseguire insieme può essere la migliore delle notizie per i viola.

Fiorentina, via ai riscatti: pronti 30 milioni per due calciatori

Se indovini il portiere e l’attaccante sei già a metà del lavoro. Ma sono altri due i calciatori diventati importanti per Palladino. Gudmundsson è uno di questi: l’islandese ha trascorso la prima parte di stagione tra infortuni e rendimento non all’altezza delle sue qualità. Gol ed assist, abilità nelle due fasi ma anche e soprattutto la spalla ideale di Kean.

E così il riscatto dal Genoa non è poi così lontano, anzi: la spada di Damocle sulla testa del calciatore è il processo di appello in patria per le note vicende extracalcistiche ma sembra tracciata la strada. Così come lo è quella per Fagioli: a fine stagione sarà riscatto, la dirigenza viola ha già deciso.

Solo 18 milioni in totale per tenergli addosso la maglia viola, un investimento meritevole per un calciatore di appena 24 anni dalla regia pulita. Sette, poi, quelli per acquistare a titolo definitivo Gosens dall’Union Berlino, altro pilastro dei viola.