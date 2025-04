Juve, assalto al nuovo Retegui: Giuntoli ha scelto il bomber del futuro

La Juve già guarda al futuro per quanto riguarda il mercato: si cerca un nuovo centravanti e Giuntoli ha individuato il nuovo Retegui

La Juventus è pienamente immersa nella lotta per il quarto posto. Una corsa tirata, decisiva per salvare la stagione e – soprattutto – per poter pianificare con lucidità il futuro. La qualificazione alla Champions League è diventata il confine tra due scenari completamente diversi: restare nell’élite europea oppure rischiare un ridimensionamento tecnico e finanziario.

Intanto, a prescindere da come finirà, i primi mattoni del nuovo progetto iniziano già a essere posati. E il nodo centrale sarà l’attacco. Il futuro di Vlahovic è segnato: il serbo andrà via in estate. Il contratto scade nel 2026 e a Torino non hanno intenzione di rischiare di perderlo a zero.

Una cessione ora, a due anni dalla fine dell’accordo, è il momento ideale per monetizzare. Anche Milik è destinato a lasciare, complice una stagione sottotono e un contratto che non garantisce continuità. La Juve del domani ripartirà da un attacco tutto nuovo. E Cristiano Giuntoli ha già acceso il radar alla ricerca del bomber giusto.

Un casting per l’attacco: occhi su David e Lucca

Il mercato bianconero guarda lontano, ma con idee molto chiare. L’identikit è tracciato: attaccante moderno, duttile, capace di legare il gioco e di incidere anche sotto porta. Tra i nomi finiti sul taccuino di Giuntoli ci sono profili molto diversi. Spicca quello di Jonathan David, classe 2000 del Lille, già da tempo osservato speciale dei top club europei. Il canadese abbina tecnica e velocità, con un fiuto del gol ormai ben rodato in Ligue 1.

Altro nome attenzionato è Lorenzo Lucca, attualmente in forza all’Udinese. Fisicità importante, buona tecnica e margini di crescita interessanti. Un profilo italiano, giovane, che potrebbe inserirsi in un contesto dove servirà anche un’identità più forte in termini di passaporti. Due idee diverse, ma con un filo rosso comune: costruire un reparto offensivo con gambe giovani e fame di affermazione.

Modica il nuovo Retegui? L’italo-argentino nel mirino, le caratteristiche

Tra i nomi che stuzzicano maggiormente la curiosità della Juventus, però, c’è anche quello di Agustin Modica. Classe 2003, in possesso di doppio passaporto (italiano e argentino), è nato a Pietra Ligure ma cresciuto calcisticamente in Sud America. Gioca nel Rosario Central e, dopo una prima fase nella seconda squadra, si è guadagnato spazio e visibilità anche tra i grandi. Prima dello stop per un infortunio al crociato, aveva già lasciato il segno: 3 gol nelle prime 10 partite della scorsa stagione.

Il paragone con Mateo Retegui, oggi all’Atalanta, viene quasi naturale. Entrambi cresciuti in Argentina, con doppia nazionalità e con lo sguardo delle big italiane puntato addosso. Modica è meno strutturato fisicamente rispetto a Retegui, ma è più mobile, rapido nel breve, con grande senso della posizione e un’attitudine da numero 9 classico. I talent scout bianconeri lo seguono da tempo e il ritorno in campo dopo l’infortunio potrebbe accelerare le valutazioni.

Il suo contratto col Rosario Central scade nel 2027, ma il richiamo dell’Europa – e della Serie A in particolare – è forte. E chissà che la Juve non decida di muoversi in anticipo, provando a replicare un’operazione simile a quella che portò Retegui in Italia. Una scommessa? Forse. Ma una scommessa calcolata, con il futuro in mente.