Decisivo anche oggi ma andrà via: Inter o Juve per lui

Il Napoli sbanca Monza ed aggancia l’Inter in testa alla classifica ma con una gara in più: decisivo lui ma in estate andrà via, Juve o Inter per lui

C’è sempre qualcuno che non ti aspetti. Uno di quelli che partono piano, entrano in silenzio, quasi chiedendo permesso. Ma poi, quando serve davvero, eccoli lì. Testa alta, piede caldo, cuore acceso. Giacomo Raspadori, oggi, è questo. E molto di più.

Nel Napoli delle stelle (quelle vere e presunte), ci si attendevano i colpi di Lukaku, i lampi di David Neres, le fiammate di Politano. E invece, a fari spenti, sta emergendo Jack. Monza-Napoli l’ha decisa lui, o meglio: l’ha sbloccata. Il gol lo ha firmato McTominay, ancora una volta, ma la pennellata decisiva l’ha disegnata proprio Raspadori.

Una di quelle traiettorie che si spiegano da sole, morbida e precisa, perfetta per la testa del centrocampista scozzese. Conte lo sa: sono questi i dettagli che fanno un campionato. E sono questi i giocatori che servono per vincerlo.

Napoli, sarà addio nel mercato estivo: il paradosso di Jack

Il paradosso è che Raspadori, in questo Napoli, resta un comprimario. Uno di quelli buoni per tutte le stagioni, ma mai per il poster. Eppure ha già timbrato quattro volte in campionato, sempre in momenti pesanti, sempre quando c’era da raddrizzare qualcosa. Dopo l’infortunio di Neres, Conte ha ridisegnato il Napoli anche in funzione sua. E lui ha risposto con la solita disponibilità, con la solita pulizia nelle giocate.

Il punto è che uno come lui non può accontentarsi per sempre del ruolo da riserva di lusso. Già a gennaio aveva aperto uno spiraglio, lasciando intendere di voler cambiare aria. E alla porta, in effetti, si sono presentati in tanti. Il prezzo? Abbordabile. Con 25-30 milioni si può intavolare l’operazione, e a queste cifre, Raspadori è un affare.

Inter o Juve, perché Raspadori è perfetto

La Roma lo guarda per il post Dybala, ma le piste più calde sono quelle di Juventus e Inter. A Torino sarebbe l’uomo giusto per rinnovare un reparto offensivo da ricostruire. A Milano, sponda nerazzurra, un complemento perfetto per Lautaro e Thuram. Uno di quelli che non fanno rumore, ma fanno vincere le partite.

Perché Jack è così: non serve che lo inquadrino sempre le telecamere, basta che lo faccia il pallone. E quando succede, raramente sbaglia. Forse è arrivato il momento. Dopo tre stagioni da quasi-protagonista, potrebbe essere la sua estate. E chi lo prenderà, lo capirà presto: Raspadori è uno di quei lussi che è meglio non lasciare a nessun altro.