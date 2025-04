Inter, Inzaghi trema: 60 milioni dallo United ed addio ad un protagonista

Inter, Inzaghi è concentrato sul Bologna e sul Barcellona e sogna il Triplete ma sta per perdere un big: lo United mette sul piatto 60 milioni di euro

Il Triplete come obiettivo sempre più reale, viste anche le notizie che arrivano da Barcellona circa gli infortuni di alcuni protagonisti del club blaugrana. L’Inter sogna in grande e Simone Inzaghi è condottiero che ha plasmato una squadra fino a farla diventare un’orchestra perfetta. Il Napoli l’ha raggiunta in classifica ed i nerazzurri devono ora rispondere sul campo agli azzurri, espugnando Bologna.

Solo dopo si potrà pensare ai culé ed ai dolci ricordi del 2010 e del Triplete a firma José Mourinho. Inzaghi tiene alta la concentrazione, sa che l’obiettivo è davvero vicino e può essere centrato. Sono ancora potenziali 11 gare da disputare ancora per chiudere una stagione faticosa, davvero “pesante” fin qui. Ed a giugno si proseguirà, poi, con il Mondiale per club per un nuovo obiettivo tale da trasformare poi in leggendaria questa stagione.

Inzaghi ed un futuro in bilico: le richieste del tecnico

Solo dopo si penserà al futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico per restare chiede garanzie, con Marotta e la dirigenza di Viale della Liberazione che non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. E così le parti sono già al lavoro per un prolungamento fino al 2027 con opzione per il 2028 ed adeguamento dell’ingaggio.

Inzaghi, però, chiede rinforzi in vista della prossima stagione. In questa annata ha criticato in più di un’occasione l’operato della sua dirigenza, lamentando una rosa scarna soprattutto nelle alternative, lì dove in alcuni ruoli Inzaghi non ha potuto cambiare elementi.

L’allenatore chiede quindi acquisti di livello in grado di non far rimpiangere i titolari ma al contempo anche dal punto di vista numerico una profondità maggiore. Marotta ha recepito il messaggio e dovrà muoversi sul mercato seguendo tali indicazioni anche perché su Inzaghi qualche club della Premier si è già mosso.

Inter, addio a Bisseck? Arriva l’offerta shock

Eppure in attesa degli acquisti, l’Inter potrebbe perdere un big, un protagonista di questa stagione. Il solito Manchester United ha messo nel mirino un calciatore dell’Inter ed è pronto a portarlo in Inghilterra in cambio di un assegno da 60 milioni di euro. Si tratta di Yann Bisseck, il difensore cresciuto in modo esponenziale nel corso di questa stagione.

L’offerta è di quelle importanti, anche perché il tedesco è stato acquistato per sette milioni di euro e può generare una corposa plusvalenza. Da braccetto di destra nella difesa a tre ma anche centrale, Bisseck è cresciuto notevolmente ed a 24 anni sembra ormai pronto per spiccare il volo definitivamente. Ed Inzaghi rischia di perdere un big.