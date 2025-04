Serie A, quanto hanno guadagnato i club italiani dalle coppe europee: l’Inter può permettersi un top

Quanto hanno guadagnato le squadre di Serie A dalle coppe europee di quest’anno? Le cifre nel dettaglio, con l’Inter che potrà permettersi un top player

I club di Serie A che hanno partecipato alle competizioni europee come Champions, Europa e Conference League, possono guardare alle proprie tasche con un sorriso in più. A giovarne particolarmente, ovviamente, l’Inter, che ha raggiunto la semifinale di Champions contro il Barcellona e che ha già incassato la cifra più alta di tutti.

Molto più lontana la Fiorentina, data la minor importanza della Conference League. Ma i Viola restano l’unica squadra, con i nerazzurri, ancora impegnata in una coppa internazionale. Anche gli uomini di Palladino hanno ottenuto il pass verso la semifinale e affronteranno a loro volta una squadra spagnola, il Betis di Siviglia. Ma quanto hanno incassato i club italiani dalla partecipazione alle coppe europee?

Gli incassi delle italiane in Europa: bene anche l’Atalanta

Ad aver incassato la cifra più alta tra tutti, ovviamente, c’è l’Inter come detto. I nerazzurri, secondo i dati di Calcio e Finanza, hanno ricavato 113,5 milioni di euro e la somma potrebbe persino lievitare ancora. Un bottino importantissimo per risanare le casse e puntare persino a un giocatore top in vista del prossimo calciomercato, senza rinunciare obbligatoriamente a un big della rosa.

Subito dietro l’Atalanta, che si è però fermata anzitempo in Champions per via del modesto Brugge. La Dea ha ottenuto 65,3 milioni di euro, sempre preziosissimi per una società come quella bergamasca, improntata sulla sostenibilità e la crescita futura. Terzo posto per la Juventus, con 63,4 milioni, cifra vicinissima a quella della squadra di Percassi. Un contentino rispetto al potenziale raggiungibile dai bianconeri.

Il Milan si è fermato a 59,6 milioni, pur sempre importanti, nonostante anche la squadra rossonera puntasse a un prosieguo più dignitoso nella competizione, ma soprattutto più fruttuoso. Si è fermato al girone unico il Bologna, che ha infatti racimolato 36,4 milioni solamente. Comunque utili per una società che non giocava la Champions League da una vita.

Boccone amaro per le due romane in Europa League: dopo la cocente eliminazione, la Lazio si è fermata a circa 23 milioni di euro, mentre la Roma, eliminata ancor prima, a 20,1. Supererà i 10 milioni, invece, la Fiorentina, che ha ottenuto come detto il passaggio alle semifinali di Conference League, che ripaga molto poco, però, i club che vi partecipano.

Il prossimo anno toccherà a 4 italiane giocarsi la Champions, con Inter e Napoli sicure. Sarà battaglia in campo per arrivare al terzo e quarto posto e anche la corsa Europa e Conference League è apertissima con diversi scenari ancora praticabili.