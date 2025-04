Serie A, i risultati della 33ma giornata: crollo Inter, aggancio Napoli – SerieAnews

Serie A, i risultati della 33ma giornata che si chiuderà soltanto oggi: che sorpresa nel giorno di Pasqua, il crollo dell’Inter e non solo

La Serie A non si ferma più e così in campo anche nel giorno di Pasqua in un turno che si chiuderà solo stasera: nel frattempo ecco i risultati della 33ma giornata di campionato.

Lecce-Como 0-3: salentini in crisi

La 33ma giornata si è aperta con la sfida al Via del Mare tra il Lecce ed il Como. Il match vede il trionfo della squadra di Fabregas alla terza vittoria consecutiva. Al 33′ apre le marcature Diao, poi nei minuti finali all’84’ Goldaniga ed al 91′ Diao hanno arrotondato il punteggio. Critiche e fischi da parte dei tifosi salentini, con la squadra quart’ultima alla seconda sconfitta consecutiva e con un punto nelle ultime cinque.

Monza-Napoli 0-1: decide sempre McTominay

Il Napoli soffre, regala un primo tempo senza praticamente mai giocarlo poi nella ripresa reagisce complice anche l’inserimento di Raspadori a dare maggior peso in attacco. Ed il numero 81 è decisivo nel gol partita di McTominay (72′), il cui colpo di testa è perfetto sul cross dell’ex Sassuolo. Terzo gol nelle ultime gare per il Napoli che aggancia in classifica l’Inter al primo posto. Il Monza, di fatto, è in B.

Roma-Verona 1-0: l’obiettivo quarto posto continua

Una zampata di Shomurodov regala tre punti pesantissimi alla Roma contro il Verona. I giallorossi risolvono la pratica già al 4′ con l’assist gioiello di Soulé di esterno sinistro per la spaccata del bomber uzbeko sempre più decisivo con Ranieri. La Roma è sesta a quota 57, il Verona virtualmente salvo con 32 punti.

Empoli-Venezia 2-2: un pari pirotecnico ma inutile

La domenica di Pasqua si è aperta con un pareggio davvero pirotecnico tra Empoli e Venezia in una sfida salvezza che non ha regalato scosse alle due formazioni. Insomma, un pari inutile per le speranze di permanenza in A dei due club. Accade tutto nel secondo tempo: la gara si apre al 59′ con Fazzini, poi il pati al 67′ di Yeboah.

Il Venezia passa anche in vantaggio con Busio all’85’ ma due minuti dopo, all’87’, è Anjorin a pareggiare i conti. Toscani e lagunari penultimi a quota 25, a -1 dalla salvezza.

Bologna-Inter 0-1: il “colpo dell’Orso”

Può diventare la “fatal Bologna”. Nella gara più attesa accade ciò che non ti aspetti. Doppio incrocio scudetto-Champions League con i felsinei in piena lotta per il quarto posto ed i nerazzurri che hanno subìto l’aggancio dal Napoli in testa alla classifica e devono rispondere.

Una gara con poche occasioni da rete ma un Bologna più in palla, sicuramente più fresco rispetto ai nerazzurri reduci dalla di Champions League. Sembra spegnersi sullo 0-0 il match, poi al 94′ la sforbiciata di Orsolini che manda in estasi Bologna ed anche Napoli. L’Inter perde e schiuma rabbia, resta prima ma a pari punti con il Napoli. Il Bologna sale in quarta posizione in attesa della Juve.

Milan-Atalanta 0-1: orobici blindano zona Champions

Cade anche l’altra squadra di Milano, i rossoneri nel Derby lombardo contro l’Atalanta. Anche qui una vera e propria sfida per l’Europa, con l’Atalanta chiamata a blindare il terzo posto dagli assalti di Bologna, Juve e Roma ed il Milan che cerca faticosamente di rientrare in zona Europa ma con la testa forse alla semifinale di Coppa Italia.

La gara si decide al 62′ con la rete di Ederson che spinge gli orobici a quota 64, +4 sul Bologna e +5 sulla Juve (che giocherà oggi). Il Milan resta invece nono con 51 punti.