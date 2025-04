Sfida Inter-Juve per un big della Bundesliga: ma occhio alla concorrenza – SerieAnews

Inter e Juve si sfidano per un big della Bundesliga: il colpo è da novanta ma occhio alla concorrenza delle grandi europee

La sessione estiva di calciomercato si avvicina, e per Inter e Juventus si prevede un’estate di lavoro intenso tra piani di rafforzamento e strategie a lungo termine. Entrambe le società vogliono presentarsi alla prossima stagione con rose più profonde, pronte a sostenere il doppio impegno tra campionato e coppe.

A Torino si valutano nuovi innesti per puntellare difesa e centrocampo, mentre a Milano si ragiona su come rinfrescare un reparto arretrato che potrebbe salutare più di un volto noto. In questo scenario, c’è un nome che sta mettendo tutti d’accordo: Jonathan Tah.

Jonathan Tah, obiettivo in comune tra Inter e Juventus

Il centrale tedesco ha rotto gli indugi: lascerà il Bayer Leverkusen. La notizia era nell’aria da tempo, ma a renderla definitiva è stato lo stesso giocatore, che dopo il pari con il St. Pauli ha confermato la sua decisione: «Non rinnoverò il contratto, lascerò sicuramente il club», ha dichiarato.

Un messaggio chiaro, rivolto sia ai tifosi che ai club interessati. L’addio arriverà a parametro zero nel 2025, ma la sensazione è che il distacco possa avvenire già prima, magari con un’offerta congrua nella prossima estate. La notizia ha riacceso i riflettori su di lui. L’Inter è alla finestra: il futuro di De Vrij e Acerbi è ancora incerto, e un profilo come quello di Tah – fisico, affidabile, con esperienza internazionale – sarebbe l’ideale per il pacchetto arretrato.

Ma anche la Juventus lo segue con attenzione: la dirigenza bianconera cerca profili pronti e con margini di crescita, e il classe ’96 ha tutte le carte in regola per guidare la difesa del nuovo corso bianconero. I contatti ci sono stati, le sensazioni sono positive, ma la partita è ancora tutta da giocare.

Non solo Serie A: Bayern e Barcellona sullo sfondo

Se Inter e Juve ci stanno pensando seriamente, non sono certo le uniche. Bayern Monaco e Barcellona si muovono da tempo: i bavaresi erano vicinissimi a chiudere per lui già la scorsa estate, ma l’operazione saltò all’ultimo. Adesso che le condizioni sembrano più favorevoli, i tedeschi sono tornati alla carica.

Occhio però anche al Barça: i blaugrana sono a caccia di colpi a costo zero per aggirare i limiti legati al monte ingaggi, e Tah rappresenterebbe un’opportunità troppo ghiotta per non provarci. Nel frattempo, l’idea di partecipare al Mondiale per Club – una delle novità più attese del calendario 2025 – attira non poco il difensore.

E questo potrebbe fare la differenza nella scelta finale: giocare ad alti livelli, in una squadra competitiva, con visibilità internazionale. Il tempo stringe e la sensazione è che, dopo tanti sondaggi, si stia entrando nella fase calda.