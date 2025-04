Juventus, la rivoluzione parte…dall’Italia: i 4 nomi per il calciomercato estivo

La Juventus vuole dare inizio a una rivoluzione della rosa, partendo dall’Italia: Cristiano Giuntoli ha messo 4 nomi nel mirino per il prossimo calciomercato

La stagione non si è ancora conclusa e la posta in palio per la Juventus è ancora alta. Sarà determinante capire se i bianconeri centreranno l’obiettivo Champions League oppure no. Il quarto posto, infatti, potrà significare un maggior numero di introiti e un blasone più alto per convincere i calciatori a trasferirsi in bianconero.

Non disputare la competizione europea per club più importante di tutte, costringerebbe la dirigenza a rivedere i propri piani di mercato, sia in entrata, che in uscita. Ecco perché le prossime 6 partite contro Parma, Monza, Bologna, Lazio, Udinese e Venezia, saranno decisive. Il calendario non è troppo ostico, con soli 2 scontri diretti e poi sfide contro squadre della parte destra della classifica. Si può sperare in grande.

Calciomercato Juventus, da Tonali a Comuzzo: le ultime

In caso di raggiungimento del quarto posto, la Juventus ha già iniziato a valutare le prime mosse di mercato. I bianconeri vogliono ripartire dal “Made in Italy”, come sottolineato anche dalla Gazzetta dello Sport. Una tradizione del passato che ha fatto le fortune del club storicamente, soprattutto in campionato e anche per la Nazionale azzurra.

I nomi inseriti sul taccuino del direttore sportivo Giuntoli sono principalmente quattro e si parte dalla difesa con quel Pietro Comuzzo che è stato già vicino al Napoli a gennaio, salvo poi restare a Firenze per una richiesta alta del suo cartellino. Da allora, il difensore gioca con il contagocce, quasi come se fosse già un promesso sposo verso altri lidi. Bisognerà convincere Commisso a lasciarlo partire per meno di 40 milioni.

Il primissimo obiettivo, però, è a centrocampo e risponde al nome di Sandro Tonali. Strapparlo al Newcastle sarà complicatissimo e servirà un’offerta superiore ai 50 milioni di euro. Inoltre, la Champions sarà obbligatoria per convincere il centrocampista, che non ha intenzione di rinunciare a certi palcoscenici.

In avanti, due sono i nomi alternativi a Victor Osimhen, che sarà quasi impossibile da strappare al Napoli: Lucca e Retegui. Il primo è molto più fattibile, nonostante una forte concorrenza in Italia. Sembra essere il profilo ideale per fare da alternativa all’attaccante principale.

Il bomber dell’Atalanta e capocannoniere della Serie A, invece, rappresenta un’ipotesi discussa, ma molto difficile da realizzare. Anche in quel caso sarà fondamentale capire se la Juventus giocherà la Champions, magari a discapito proprio della Dea, ora terza, ma pienamente coinvolta nella corsa per uno dei due posti ancora utili per strappare il giusto pass.