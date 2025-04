Inter-Milan, quanti addii in estate: per chi sarà l’ultimo derby

Inter-Milan sarà l’ultimo derby per numerosi dei giocatori in campo questa sera, diversi gli addii previsti per la prossima estate: ecco chi dirà addio

L’ultima chance per il Milan, in una stagione terribile. L’occasione per proseguire nel sogno Triplete per l’Inter, impegnata ancora in tutte le competizioni. Due situazioni all’opposto per le milanesi, che arrivano a questo derby di ritorno in Coppa Italia dopo l’1-1 dell’andata. Un pareggio che ha lasciato tutto in bilico e che verrà deciso in 90 (o più) minuti.

In un derby, già normalmente, si può entrare nella storia grazie a un gol, una giocata o un errore. Quando la stracittadina ha una posta in palio così alta, per due motivi diversi, ogni gesto avrà un peso specifico. I protagonisti in campo dovranno dimostrare di essere pronti ad affrontare una pressione elevatissima, con il Milan sfavorito, ma imbattuto da 5 derby e con l’Inter che arriva stanchissima e con la testa anche al Barcellona e al Napoli.

Inter-Milan, da Correa a Theo: quante cessioni in estate

Un’occasione ancora più importante per quei giocatori che scenderanno in campo per l’ultima volta in un derby. Sì perché, Inter e Milan si appresteranno a vivere una piccola rivoluzione in estate. Le rosa non andranno stravolte, ma entrambe le società dovranno muoversi per rinforzarsi e tutto partirà con delle partenze. Giocatori che hanno deluso, o che sono arrivati alla fine di un ciclo.

In casa Inter i due nomi sono chiarissimi: Correa e Taremi. Il primo non è mai riuscito realmente a sbocciare e, nonostante partirà titolare questa sera per assenza di alternative, è destinato a dire addio. Il tempo lo ha avuto, le occasioni anche, ma le strade si dovranno separare.

Più difficile riuscire a piazzare l’ex Porto, avendo un contratto fino al 2027. Lui al Milan ha segnato, in Supercoppa questa stagione, ma resta uno dei tre gol messi a segno in maglia Inter. Troppo poco per restare, a meno che non decida un altro derby o una delle sfide in questo finale di stagione.

Nel Milan il nome più pesante che potrebbe giocare l’ultimo derby è Theo Hernandez. Un solo gol nei derby, proprio in Supercoppa in Arabia. Più cartellini rossi (2) che reti segnate nelle stracittadine, ma è in ripresa. I tifosi sperano in una separazione meno dolorosa e traumatica possibile e già stasera potrà dire la sua.

Zero chance, invece per Joao Felix, che farà ritorno al Chelsea. Un debutto con gol contro la Roma, proprio in Coppa Italia, che aveva fatto ben sperare i tifosi, poi è sparito. Il portoghese è stato un disastro in questi mesi in rossonero e lascerà i rossoneri immediatamente.

Più dubbi, invece, su altri due nomi, uno per parte. Arnautovic e Jovic si stanno meritando una riconferma per quanto visto in questo finale di stagione, ma i contratti sono in scadenza e andranno fatte valutazioni. I club decideranno dopo l’esito delle prossime partite, per il Milan già dopo il derby di questa sera.