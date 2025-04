Juve ko doloroso a Parma: e Tudor perde anche un calciatore per il Mondiale

Juve, sconfitta dolorosa contro il Parma: non solo il ko, un infortunio toglie il calciatore a Tudor fino al Mondiale

Una sconfitta amara e dolorosa in coda ad una delle partite più brutte del campionato. Una squadra mai in grado di dare un sussulto, una squadra che ha ricordato a tratti quella di Thiago Motta. Un mercoledì amarissimo insomma per la Juventus che cade in casa di un Parma a caccia di punti salvezza e decisamente più affamato dei bianconeri.

Ed ora la lotta per il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League si complicano tremendamente. Finirebbe oggi il campionato sarebbe il Bologna, quarto, a disputare la più nobile ed importante delle competizioni europee. La Juve insegue ad un solo punto di distanza ma la guerra è praticamente aperta con cinque squadre in appena tre punti e la necessità di non dover mai più sbagliare nemmeno una partita.

Una brutta situazione per i bianconeri ma anche per Igor Tudor, conscio di come sia necessaria la qualificazione al quarto posto per poter sperare di essere confermato sulla panchina bianconera.

Furia Tudor, Vlahovic infortunato: la situazione

“Ci è mancato tutto, serve cattiveria per fare i gol, non gli schemi” ha tuonato a fine gare un furioso Tudor, tutt’altro che contento per l’epilogo della sfida ed il risultato con il croato che ha incassato la prima sconfitta da tecnico della Juve dopo i sette punti nelle prime tre gare.

La gara di Parma ha portato in dote anche l’infortunio di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è uscito a metà tempo per un problema muscolare, alla parte anteriore della coscia destra per essere più precisi. Nelle prossime ore si sottoporrà alle visite del caso ma sembra altamente probabile il suo forfait contro il Monza ultimo in classifica nel prossimo turno.

Un problema di non poco conto per l’allenatore che ha provato dal 1′ l’esperimento del doppio attaccante, della convivenza tra Vlahovic e Kolo Muani, con il francese schierato dietro il numero 9. Risultato? Un fallimento pazzesco e tentativo che probabilmente finirà in soffitta.

Juve, non solo Vlahovic: ko un altro calciatore e addio Mondiale

Le brutte notizie per Tudor, però, non sono finite. Infortunato e costretto all’operazione anche Fabio Miretti, centrocampista di proprietà della Juve ma in forza al Genoa. Intervento chirurgico che è stato scelto dopo un confronto avuto tra il club bianconero ed il Genoa.

Un problema alla spalla che sarà quindi risolto con l’operazione, il che significa che la sua stagione è pressoché già finita. Già, ma cosa c’entra la Juve? Presto detto. il calciatore, a fine stagione, sarebbe rientrato alla Continassa per partire poi con i compagni alla volta degli Stati Uniti per disputare il Mondiale.

L’operazione ed i tempi di recupero, invece, rendono tutto molto complesso, con il calciatore che difficilmente potrà essere a disposizione di Tudor per la rassegna intercontinentale. Insomma, davvero un mercoledì da dimenticare.