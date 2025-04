Milan, dopo il Derby vinto scatta il rinnovo: l’epilogo inaspettato

Milan, ipotesi rinnovo dopo il Derby vinto contro l’Inter: l’epilogo è inaspettato, nessuno poteva immaginarsi un finale così

Un 3-0 secco e netto, una notte da protagonisti assoluti. Il Milan forse sognava una serata del genere ma non osava andare oltre, anche perché le distanze in classifica parlavano chiaro. Inter prima a pari punti con il Napoli, reduce dalla sconfitta contro il Bologna ma vogliosa di riscatto immediato.

Il Milan, invece, nono in classifica, reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta e con la qualificazione alle coppe europee più di un miraggio. Insomma, nonostante l’1-1 della gara d’andata, tutto lasciava immaginare come potesse essere una serata di gloria per l’Inter che peraltro in stagione ad ogni sconfitta aveva sempre reagito con una vittoria.

Ed invece il Milan ha steso l’Inter in una notte magica ed ha conquistato la qualificazione alla finale. Bologna o Empoli (ma i felsinei nella gara d’andata hanno vinto nettamente) l’avversario dei rossoneri che ora puntano a conquistare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa italiana e la qualificazione all’Europa League attraverso proprio la manifestazione nazionale.

Conceiçao non sbaglia una mossa: Jovic superstar

Conceiçao le ha indovinate tutte ed il nuovo modulo ha funzionato eccome contro l’Inter. Ed il Milan chiuderà la stagione da imbattuta nei Derby: tra campionato, Supercoppa italiana e Coppa Italia nessuna sconfitta per una netta inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto l’anno scorso con Pioli in panchina.

Grande protagonista della serata di ieri è stato senza dubbio Luka Jovic. Una vera intuizione di Sergio Conceiçao che l’ha rispolverato dalla naftalina quando sembrava ai margini. Il bomber serbo era un separato in casa, in uscita e non utile alla causa rossonera nonostante il rinnovo del contratto la scorsa estate. La svolta da Fonseca a Conceiçao con l’attaccante addirittura decisivo.

Ieri si è regalato una notte magica, forse la più importante della sua carriera: una doppietta che ha steso l’Inter in coda ad una gara di grande sostanza, per una prestazione a tutto tondo. Tanti i palloni puliti e giocati con i compagni, lotta in ogni azione e giocate di grande spessore.

In campionato Jovic ha disputato meno di 200′ totali, solo un gara da titolare poi sempre subentrato dalla panchina. Ha fin qui accumulato 12 presenze con due gol in Serie A ed altrettanti in Coppa Italia per una media/gol di 107′, la migliore di tutti gli attaccanti del Milan. In questo finale di stagione si sta dimostrando l’arma in più del Milan che vuole chiudere la stagione a testa alta.

Milan, scatta l’operazione rinnovo: la decisione della dirigenza

Luka Jovic è insomma al momento l’uomo in più del Milan: merito di Conceiçao che ha voluto puntare su di lui mostrando grande coraggio ed un pizzico di incoscienza. D’altronde Ibrahimovic lo scorso gennaio ha acquistato dal Feyenoord Santiago Gimenez per ben 35 milioni di euro, senza dimenticare come in rosa vi sia anche Abraham.

Ed invece l’uomo del Derby è stato Luka Jovic, la scommessa vinta dall’allenatore lusitano. Il centravanti è ora un calciatore ritrovato per il Milan che può potenzialmente dire la sua in questo finale di stagione. E può decisamente cambiare anche il futuro dell’attaccante. Il club rossonero può esercitare l’opzione annuale per il rinnovo ma spetterà al nuovo direttore sportivo ed al tecnico che siederà in panchina la decisione definitiva.

Di certo c’è che i tempi sono stretti considerato come l’opzione scadrà la seconda settimana di luglio ma Jovic ha ora grandi chance di prolungare la sua avventura al Milan.