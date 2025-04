Corsa Champions, dall’Atalanta alla Fiorentina: ecco chi si qualifica secondo l’algoritmo

Per la corsa Champions sono ancora almeno 6 le squadre in corsa in Serie A: ecco chi riuscirà a qualificarsi secondo l’algoritmo

Una Serie A agguerritissima, con una lotta scudetto ancora aperta tra Inter e Napoli, la sfida salvezza che coinvolge Empoli, Venezia e Lecce e la corsa Champions che vede ben 6 club coinvolti. Appurato che i nerazzurri e i partenopei, sono a 4 punti dalla matematica conquista di un posto per la prossima edizione della competizione, restano solamente 2 posti da assegnare.

Atalanta, Bologna, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina possono ancora sperare in un posto. Nessuna chance, invece, per il Milan, che abbiamo escluso da questo elenco. Un algoritmo ha analizzato le possibilità delle squadre coinvolte di riuscire a c’entrare l’obiettivo terzo e quarto posto. Tutto basandosi sui punti già conquistati, la posizione in classifica, il rendimento della squadra e il calendario nelle prossime 5 partite.

Corsa Champions, chi ha più chance di qualificarsi: le percentuali

Come detto, escludiamo a priori il Milan, ma anche Inter e Napoli che per l’algoritmo hanno il 100% delle possibilità di qualificarsi alla prossima Champions. Le due squadre appaiate a 71 punti aspettano solamente la matematica per festeggiare il raggiungimento del traguardo.

Subito dietro troviamo l’Atalanta, che secondo l’algoritmo ha il 99,1% di chance di qualificarsi per la prossima Champions League. La Dea, a lungo in corsa persino per lo scudetto, ha avuto un calo nella seconda fase del campionato, ma in questo finale è in ripresa e potrebbe effettivamente riuscire a disputare la Champions anche il prossimo anno. Decisivi anche i 5 punti di vantaggio sulla Juve quinta.

Al 50,8% troviamo poi proprio la Juventus. Secondo l’algoritmo sono i bianconeri i secondi favoriti per raggiungere il traguardo. La squadra di Tudor si qualificherebbe, magari al quarto posto, posizione dalla quale oggi distano 1 solo punto. Decisivo sarà lo scontro diretto contro i rossoblù in programma tra due settimane.

La squadra di Italiano segue con il 22,2% di chance. Nonostante sia la più in forma in Italia, il calendario non è dei più comodi e il pensiero della Coppa Italia potrebbe togliere qualche energia fisiche e mentali, con la grande occasione di alzare il trofeo. Al 21,6% c’è poi la Lazio. Pochissima la distanza tra gli emiliani e i biancocelesti, che però secondo l’algoritmo arriveranno potenzialmente al sesto posto.

Crollano le chance per la Fiorentina, con appena il 4,6% di riuscire a qualificarsi alla Champions League. I Viola distano 4 punti dalla quarta posizione, ma sono ottavi. Il calendario non è impossibile e sarà decisiva la sfida contro il Bologna in programma tra tre settimane. Infine la Roma, che nonostante si ritrovi con 1 punto in più della Viola, ha appena l’1,8% di possibilità di raggiungere le prime 4 posizioni secondo l’algoritmo.