Napoli, Conte ad ogni costo: Manna chiude subito due colpi

Il Napoli ha una missione per la prossima stagione, blindare Antonio Conte ad ogni costo. ADL ha dato mandato a Manna di chiudere subito per due colpi

Alzi la mano chi avrebbe mai osato immaginare il Napoli primo in classifica a quota 71 a contendersi con l’Inter lo scudetto all’approssimarsi della 34ma giornata di campionato. Probabilmente nemmeno il più ottimista dei tifosi avrebbe potuto osare tanto considerato anche l’epilogo della scorsa stagione. Un decimo posto disastroso, fuori dalle coppe europee per la prima volta dopo 20 anni e con una squadra da ricostruire.

La scelta migliore possibile è stata quella di puntare su un tecnico affermato e dal pedigree inequivocabile. Un solo nome insomma, Antonio Conte. E proprio il salentino ha nuotato nelle acque che preferisce, ridando anima e corpo oltre che gioco e cattiveria ad una squadra quasi allo sbando.

Ed ora gli azzurri sono in lotta per il titolo e possono davvero raggiungere il grande traguardo. Conte garanzia assoluta per le sue doti indiscutibili ma il tecnico è anche esigente per quanto riguarda gli investimenti. L’allenatore non ha digerito la mancata sostituzione di Kvaratskhelia partito a gennaio ed il suo malumore l’ha espresso in più di un’occasione.

ADL chiama Manna: Conte sarà accontentato

Il tecnico salentino, proprio in occasione della recente conferenza stampa post Monza, ha spiegato come abbia legato con l’ambiente partenopeo ma al contempo chiede che venga rinforzata la squadra per poter puntare sempre ai vertici del campionato italiano. Insomma, Conte scalpita, cosciente di come sia possibile aprire un ciclo a Napoli ma a patto che arrivino nuovi calciatori di indubbio valore.

Quasi una sorta di ultimatum al presidente De Laurentiis in vista del finale di stagione e della decisione sul proseguire o meno insieme anche nella prossima stagione. Conte, d’altronde, è forte dell’interesse nei suoi confronti di Juve e Milan ed è pronto ad alzare l’asticella.

De Laurentiis, però, non vuole in alcun modo lasciar andare il tecnico che gli potrebbe portare il quarto scudetto della storia del club, il secondo con lui patron. Ecco perché è pronto a rilanciare. Ha dato mandato al ds Manna di chiudere in tempi brevi i primi acquisti, entro la fine della stagione per poi ufficializzarli nella prima settimana di giugno, con la finestra decisa dalla Fifa per il Mondiale.

Un primo passo, perché il secondo sarebbe l’assenso all’innalzamento del monte ingaggi, abbassato proprio con gli addii di Osimhen e Kvara.

Napoli, priorità agli esterni: Orsolini ed un talento brasiliano per iniziare

Già, ma chi sono i primi acquisti del Napoli? Uno su tutti Riccardo Orsolini, al momento “l’eroe” degli azzurri per il gol realizzato all’Inter nel giorno di Pasqua. Esterno destro ma di piede mancino, tecnica e qualità, un calciatore molto apprezzato da Conte ed il perfetto alter ego di Politano che finalmente avrebbe un ricambio per rifiatare.

Il Bologna chiede 25 milioni di euro ma con i felsinei il ds Manna potrebbe aprire invece una tripla trattativa inserendo anche Ferguson e Beukema. Il secondo nome invece è Igor Paixao, 25enne talento del Feyenoord, esterno sinistro tutto corsa, dribbling e gol.

Classe 2000, il brasiliano ha già dato l’ok al trasferimento e Manna sta lavorando con il club olandese per provare a stringere i tempi e chiudere la trattativa.

Due colpi per iniziare, ma Conte chiede anche un difensore, due grandi centrocampisti ed un centravanti di livello in tempi ragionevoli, senza dover aspettare gli ultimi giorni di mercato come nella scorsa stagione.