Roma, ecco il nuovo tecnico: giocherà la semifinale di Champions League

La Roma ha scelto il nuovo tecnico: un profilo internazionale che ha appena conquistato la semifinale di Champions League

La Roma è ancora in corsa per la quarta posizione, in classifica, l’ultima che regala la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I giallorossi sono reduci dalla gara di San Siro contro l’inter ed ora mancano quattro gare alla fine del campionato. Un rush finale in cui la formazione di Ranieri vuole provare a conquistare bottino pieno per il grande traguardo.

Un risultato che sarebbe straordinario, considerata la partenza ad handicap nel campionato della squadra giallorossa. Impossibile dimenticare i primi mesi tra De Rossi e Juric e le sconfitte in serie: una squadra sull’orlo del baratro, vicina alla zona retrocessione e rialzata da Claudio Ranieri.

Un capolavoro quello di Sir Claudio che non basterà a convincerlo a restare in panchina. D’altronde aveva già dato addio al ruolo di tecnico al termine della scorsa stagione dopo aver salvato il Cagliari. Alla Roma, però, non poteva dire di no: e così l’ultima impresa in giallorosso finale degno di una carriera gloriosa.

Roma, Ranieri deciderà il nome del nuovo tecnico

Ranieri, poi, resterà a Trigoria con il ruolo di senior advisor ed avrà voce in capitolo sulla scelta del nuovo tecnico. Già, ma chi sarà? Un dubbio amletico che coinvolge tutti gli ambienti giallorossi, con i tifosi in grande attesa tra un misto di curiosità ma anche di preoccupazione viste anche le recenti scelte non proprio felici da parte dei Friedkin.

Certo, la presenza di Ranieri – uomo di campo e grande conoscitore di calcio – rasserena l’ambiente ma è ugualmente spasmodica l’attesa. La lista di nomi sul taccuino dei dirigenti giallorossi è lunga e comprende profili di altissimo livello, soprattutto italiani anche se la pista estera non è certo scartata a priori, anzi.

Di certo c’è che sarà un tecnico dalla grande esperienza e soprattutto vincente. Ed in pole c’è proprio un allenatore che ha appena conquistato la semifinale di Champions League. Insomma, a fine stagione potrebbe arrivare un tecnico dopo aver sollevato al cielo il trofeo per club più importante.

Un tecnico da Champions: la scelta di Ranieri

Il riferimento è ovviamente a Stefano Pioli, tecnico dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che ha appena staccato il pass per il penultimo atto della AFC Champions League, l’equivalente asiatica della Champions. Di fatto il trofeo più importante per club del continente Asia.

Pioli, con il suo Al Nassr, ha battuto 4-1 i giapponesi dello Yokohama Marinos grazie alla doppietta di Jhon Duran ed alle reti di Sadio Mané e Cristiano Ronaldo, arrivato a quota 934 gol in carriera e sempre più vicino a quota 1000. Pioli aspetta ora la vincente tra Kawasaki e Al-Sadd, l’ultimo ostacolo prima della finale e della possibilità di alzare al cielo il trofeo.

Pioli è un tecnico molto stimato da Ranieri e c’è una sola perplessità da parte dei tifosi, legata ad un passato a tinte laziali da parte del tecnico parmigiano. Di certo, però, c’è che Pioli è senza dubbio un tecnico vincente, come dimostra l’ultimo scudetto conquistato dal Milan.