Real Madrid, c’è chi ha fatto peggio: le stagioni con zero titoli dal 2000

Il Real Madrid di Ancelotti è sprofondato, ma i Blancos hanno fatto anche peggio in passato: le stagioni con zero titoli dal 2000

Con la Supercoppa Uefa e la Fifa Intercontinental Cup, il Real Madrid si è assicurato almeno 2 trofei anche quest’anno. Una magrissima consolazione se si pensa che il percorso in Champions si è chiuso contro l’Arsenal ai quarti di finali e che in Copa del Rey è arrivata una sconfitta nella finalissima contro i rivali del Barcellona per 3-2.

La squadra di Carlo Ancelotti è ancora in corsa per la Liga, avendo 4 punti di distanza proprio dai Blaugrana, ma la sensazione è che i giocatori abbiano mollato il proprio allenatore e che ormai l’ingranaggio si sia rotto. A fine stagione Ancelotti potrebbe lasciare il Real Madrid dopo anni di successi, ma in passato ci sono state versioni dei Blancos che hanno fatto anche peggio.

Real Madrid da “zeru tituli”: le stagioni senza trofei dal 2000

Dall’annata 1999/2000, dunque dallo scoccare del nuovo secolo a metà anno, il Real Madrid si è ritrovato solamente 4 volte senza vincere almeno un trofeo in tutta la stagione. Tra Liga, Champions, Copa del Rey, Supercoppa Spagnola, Supercoppa Europea e Mondiale per Club, in qualche modo il Galacticos ce l’hanno quasi sempre fatta negli ultimi 25 a portare in bacheca un titolo.

Quasi, appunto, perché i 4 circostanze neanche la super corazzata spagnola, il club più vincente al mondo, non ce l’ha fatta. Si incomincia con un biennio da incubo: stagioni 2004/2005 e 2005/2006. Anni difficili per il Real, ritrovatosi a cambiare 3 allenatori. Prima è toccato a José Antonio Camacho, poi a Mariano Garcia Remon e infine a Vanderlei Luxemburgo. Era il Real di Zidane, Ronaldo, Figo e Cassano. I Galacticos che non vinsero nulla e che rimasero nella storia per i motivi più sbagliati.

Nel 2009 -2010 arrivò la terza stagione in cui i Blancos non portarono nessun titolo in bacheca. Sulla panchina si sedette Manuel Pellegrini. Nonostante Cristiano Ronaldo, Benzema, Raul, Kakà e Marcelo, in quell’annata il club spagnolo non alzò un singolo trofeo nazionale e internazionale. Incredibile pensarlo con quella rosa, che sarebbe diventata leggendaria da lì a pochissimi anni.

L’ultimo caso, che testimonia come questa ricorrenza sia avvenuta solamente una volta negli ultimi 15 anni, risale alla stagione 2020-21, quella ancora in epoca Covid. Sulla panchina Zinedine Zidane, al suo ultimo anno da allenatore in assoluto. Si trattò di un Real che aveva perso CR7 e che si era affidato ad Hazard, Jovic e ai giovanissimi Rodrygo e Vinicius.

Fu una stagione di transizione prima di tornare al successo, ma che portò a delle riflessioni e all’approdo in estate di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano potrà vantarsi di aver lasciato Madrid almeno con un titolo vinto per ogni stagione in cui si è seduto sulla panchina del Real, ma come detto, l’avventura sembra giunta al termine.