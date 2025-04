Napoli, nessuno come Conte: il dato che lancia gli azzurri verso lo Scudetto

Antonio Conte ha raggiunto numeri mai ottenuti prima d’ora da nessuno con il Napoli: un dato sta lanciando gli azzurri verso lo Scudetto

Il Napoli è in volata verso lo Scudetto, mancano solamente 4 giornate e il destino è tutto nelle mani degli azzurri. La squadra ha 3 punti in più rispetto all’Inter, attesa dalla doppia sfida con il Barcellona e dalle partite con Verona, Torino, Lazio e Como in campionato. Proprio gli impegni extra campionato, stanno togliendo energie ai nerazzurri, arrivati alla canna del gas.

Di questo ne sta approfittando il Napoli, arrivato al rush finale della propria stagione. Se i partenopei riuscissero a ottenere 12 punti sarà Scudetto al 100%, ma anche con 10 punti a disposizione, quindi con 3 vittorie e 1 pareggio, potrebbero vincere il quarto titolo della propria storia. Tutto questo, se l’Inter non farà più passi falsi da qui alla fine del campionato.

Conte meglio di tutti, ha superato anche Spalletti e Sarri: il dato

C’è un dato che sta rendendo la stagione di Antonio Conte ancora più speciale ed è quello legato all’impatto lasciato dal tecnico leccese sulla squadra. Nessuno nella storia del Napoli targato De Laurentiis ha fatto meglio di lui al primo anno.

Al primo anno, dopo 34 giornate, allenatori come Reja e Mazzarri si fermarono a 46 e 52 punti. Era ovviamente un altro Napoli, quello che avrebbe dato le basi per il futuro. Meglio fece Benitez, che raggiunse i 68 punti dopo 34 turni di Serie A. Uno in più di Spalletti, che al suo primo anno si fermò a 67 dopo lo stesso numero di partite.

A quota 70 troviamo poi Ancelotti, il cui epilogo lo conosciamo tutti ed è il motivo per cui non inseriamo Gattuso, essendo arrivato a stagione in corso e avendo iniziato la successiva dopo già diversi mesi alla guida della squadra. Fino a domenica, il migliore era stato Maurizio Sarri, con i suoi 73 punti in 34 giornate, ma Antonio Conte lo ha superato arrivando a quota 74.

Nessuno di loro, prima di Conte, è riuscito a vincere lo Scudetto al primo anno e neanche con numeri simili ai suoi. Il tecnico salentino potrebbe riuscirci. Il Napoli ha una prospettiva di 86 punti nel caso in cui vincesse le prossime 4 partite, una quota scudetto non altissima ma comunque nella norma per la Serie A. I tifosi sognano e il conto alla rovescia è iniziato.