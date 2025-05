40 milioni e saluta la Juve: decisione definitiva, va in Premier

La Juve già lavora sul mercato ed è pronta a qualche sacrificio: per 40 milioni sarà addio in estate, la destinazione è la Premier League

Qualcuno lo aveva intuito già a gennaio, ma ora i segnali diventano sempre più chiari. In casa Juventus, le grandi manovre per il prossimo mercato estivo sono già iniziate, anche se molto — se non tutto — dipenderà da come i bianconeri chiuderanno la stagione.

Un piazzamento tra le prime quattro, e quindi la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe blindare molti dei pezzi pregiati della rosa. Niente smobilitazione, niente “sacrifici” eccellenti. Ma, come spesso succede nel calcio, c’è sempre un’eccezione che rompe lo schema.

Douglas Luiz, un addio che può arrivare a prescindere

Tra i nomi sulla lista delle possibili uscite, spicca quello di Douglas Luiz. E il fatto che il suo nome circoli con insistenza, nonostante le speranze di una rifondazione senza tagli pesanti, dice molto. Il centrocampista brasiliano, arrivato la scorsa estate con grandi aspettative, ha finora ampiamente deluso.

I numeri parlano da soli: 799 minuti totali distribuiti in 23 presenze stagionali, di cui solo 16 in campionato. Una media da comprimario, non certo da colpo da 50 milioni. Sì, proprio 50: tanti sono stati gli euro investiti dalla Juve tra parte cash e contropartite per strapparlo all’Aston Villa. Ma oggi quei soldi sembrano un ricordo amaro, più che un investimento lungimirante.

Lo sfogo social che ha rotto il clima nello spogliatoio

Se le prestazioni in campo non hanno convinto, quello che è successo fuori ha fatto ancora più rumore. Poche settimane fa, Douglas Luiz ha affidato ai social uno sfogo che ha fatto il giro dei gruppi WhatsApp tra i tifosi: “In panchina anche quando in salute, questi infortuni non erano normali”.

Parole che non sono passate inosservate né alla dirigenza né allo spogliatoio. La Juventus non ha reagito pubblicamente, ma all’interno del club il fastidio è stato evidente tanto da ipotizzare una multa per il brasiliano. Un segnale che qualcosa si è rotto, forse in modo definitivo. In un contesto dove la compattezza di gruppo è considerata sacra, una frattura del genere pesa più di una prestazione sbagliata.

Juve pronta a cederlo per 40 milioni: Premier destinazione più calda

A questo punto, il messaggio è chiaro: se arriva l’offerta giusta, Douglas Luiz può partire. E l’asticella è già stata abbassata. La Juve sarebbe disposta a chiudere per 40 milioni di euro, consapevole di non poter recuperare l’intero investimento ma determinata a chiudere un’operazione che rischia di diventare un macigno tecnico ed economico.

Le destinazioni? Tutte strizzano l’occhio alla Premier League, dove il brasiliano ha lasciato buoni ricordi e ha ancora mercato. In pole ci sono Manchester United e Manchester City, entrambi alla ricerca di forze fresche a centrocampo. Ma attenzione anche al Nottingham Forest, la vera sorpresa dell’anno, che sogna un colpo di prestigio per puntare alla prossima Champions.

In fin dei conti, la domanda resta una: può un addio così pesante diventare un’opportunità di rinascita per la Juventus? Forse sì, se sarà gestito nel modo giusto. E forse è proprio questa l’estate in cui a Torino si comincerà davvero a fare scelte meno emotive e più lucide. Il campo, come sempre, avrà l’ultima parola.