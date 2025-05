Nico Paz, è tutto in bilico: un dettaglio può cambiare le carte in tavola

Sul lago si sogna ancora, ma il vento da Madrid potrebbe spezzare l’incantesimo. Il destino di Nico Paz si decide tra pochi giorni

Ci sono giocatori che non sembrano mai forzare la giocata, eppure finiscono per piegare la partita con un tocco solo. Quelli che quando ricevono palla, lo stadio fa mezzo respiro in meno. Non per ansia, per attesa. Nico Paz ha portato questo tipo di silenzio anche nei pomeriggi del Como, quelli pieni di luce e umidità, dove le grandi imprese arrivano con passo leggero.

In una stagione che avrebbe potuto inghiottirlo, l’argentino ha scelto di farsi notare con la bellezza più semplice: quella del talento che si lascia guardare senza troppa ansia da prestazione. Una carezza al pallone, qualche strappo, tanti applausi. E un’idea, a fine anno, che ormai circola da sola: questo ragazzo qui, tra un po’, parlerà un’altra lingua. Quella dei grandi.

Libero di giocare, libero di sbagliare, libero soprattutto di incantare. In riva al lago, Nico ha trovato l’habitat perfetto per crescere: niente pressioni, solo calcio vero, quello fatto di sogni coltivati con pazienza. Ed è stato proprio lì, nel silenzio elegante del Sinigaglia, che il fantasista argentino ha mostrato tutto il suo talento, quel modo leggero e magico di trattare il pallone che oggi, diciamocelo, si vede sempre meno.

Il Como, che ha avuto il fiuto e il coraggio di puntare su di lui, adesso si gode l’esplosione di questo piccolo grande fenomeno. O forse, più onestamente, cerca di godersela finché può. Perché dietro l’idillio perfetto c’è una realtà che pesa come un macigno: il Como non è davvero proprietario di Nico Paz.

Sì, perché sulla testa del ragazzo pende una clausola di recompra del Real Madrid. E non una qualsiasi: parliamo di una cifra ridicola per le casse dei Blancos, 9 milioni di euro. Spiccioli, se si pensa al mercato impazzito di oggi. Una cifra che il Real può versare praticamente quando vuole, come una monetina lanciata in un jukebox, premendo poi il tasto “riporta a casa il campioncino”.

Il Como prova a “riscattare” Nico Paz: dipende tutto da Xabi Alonso

Ed è qui che la dirigenza lariana, guidata dal direttore sportivo Carlalberto Ludi, ha iniziato a muoversi con attenzione. L’idea sarebbe quella di provare a riscattare anche quella maledetta clausola, sedendosi al tavolo con il Real e trattando una volta per tutte il 100% del cartellino.

Un’impresa complicata, certo, ma fino a qualche settimana fa sembrava tutto sommato fattibile: le merengue erano disposte a lasciar crescere Nico ancora un anno sul lago, magari alzando un po’ il prezzo della recompra e rimandando il problema.

Poi, come spesso succede nei romanzi migliori, è arrivato il colpo di scena. A Madrid, infatti, si sta preparando una piccola rivoluzione. Carlo Ancelotti è ormai ad un passo dall’addio e il nuovo corso ha già un nome e cognome: Xabi Alonso. E qui le carte in tavola cambiano davvero.

Perché Xabi non è tipo da accettare l’eredità così com’è. L’ex centrocampista, reduce da una splendida esperienza al Bayer Leverkusen, ha le idee chiare e vorrà costruire il suo Real con uomini scelti personalmente. E chissà, magari tra questi potrebbe esserci proprio Nico Paz.

Xabi Alonso e Nico Paz: sboccia l’amore? Il Como spera di no

Non è ancora ufficiale, ma chi conosce il modo di lavorare di Xabi sa che è uno che ai talenti giovani ci crede davvero. E pare che il nome di Nico sia già finito sotto la sua lente d’ingrandimento. Se dovesse essere stregato dal talento argentino, il Como potrebbe vedersi portar via il suo gioiellino senza poter fare granché, un po’ come accadde al Milan con Brahim Diaz qualche anno fa.

Tutto dipenderà da una semplice, terribile domanda: Xabi Alonso darà il suo placet alla permanenza di Nico a Como? Se sì, si potrà continuare a costruire quel sogno a tinte lariane. Se no, la clausola scatterà e l’argentino tornerà al Real Madrid, pronto per un’altra avventura, forse più grande, forse solo diversa.

Intanto, Como trattiene il fiato. E continua a coccolare il suo gioiello, come si fa con le cose belle che si sa già che, prima o poi, dovranno volare via.