Rinnovo Maignan, il Milan cambia di nuovo tutto: non ci sono dubbi su suo futuro

Rinnovo Maignan, arriva la mossa del Milan che spiazza tutti: la decisione del club rossonero è senza precedenti, la situazione è ora più chiara

Il Milan è già al lavoro per la prossima stagione, anche se la strada è tutt’altro che in discesa. L’affare sfumato con Fabio Paratici ha lasciato in sospeso la scelta del nuovo direttore sportivo, e nel frattempo la classifica parla chiaro: i rossoneri sono noni con 48 punti e, salvo miracoli, resteranno fuori dalla prossima Champions League.

Una mazzata pesante, soprattutto in ottica mercato. Senza gli introiti europei, ogni mossa dovrà essere calibrata al millimetro, e anche i rinnovi diventano una partita delicata da giocare con attenzione.

Magic Mike, una colonna rossonera: due titoli con la sua firma

Mike Maignan è arrivato a Milanello nell’estate del 2021, chiamato a raccogliere un’eredità pesante come quella di Donnarumma. Ma il francese non ha tremato, anzi. Con personalità, carisma e parate da urlo, ha conquistato la fiducia di tutti, diventando in fretta un leader dentro e fuori dal campo.

Il Milan ha vinto lo scudetto nel 2021-2022 anche grazie ai suoi guantoni e ha alzato al cielo una Supercoppa Italiana. Numeri e trofei che hanno certificato il valore di uno dei migliori portieri d’Europa.

Rinnovo Maignan, la mossa del Milan spiazza tutti

Da mesi si parla del rinnovo di Maignan, con contatti costanti tra club e entourage. Un’intesa verbale sembrava a portata di mano già a dicembre, ma nel calcio le parole contano poco senza una firma.

E quella, ad oggi, ancora non c’è. Il calo di rendimento tra gennaio e febbraio — con errori pesanti contro Cagliari, Como, Juve e Feyenoord — ha rallentato tutto. Il Milan ha aperto una fase di riflessione interna, provando a capire quanto investire su un giocatore che resta di altissimo livello, ma che ha mostrato segnali di fragilità in una stagione complicata.

Offerta al ribasso: la nuova proposta sul tavolo

E ora arriva la parte più spinosa. Secondo quanto trapela, il Milan avrebbe messo sul tavolo una nuova proposta economica al ribasso: 4 milioni di euro annui più bonus legati alla qualificazione in Champions League 2026/27. Una cifra comunque importante, ma inferiore ai 5 milioni che si vociferavano nei mesi scorsi.

Mike oggi guadagna 3,1 milioni di base fissa più bonus, e dovrà decidere se accettare o meno l’offerta. La sensazione è che questo sia l’ultimo tentativo del club prima di guardarsi intorno, anche se nessuno a Milanello vuole davvero perdere uno come lui.

Maignan, nel frattempo, resta concentrato sul campo. Vuole chiudere al meglio la stagione e poi fare la sua scelta. Il Milan spera ancora che dica sì. Ma con la Champions lontana e un futuro tutto da scrivere, la palla ora è nei guantoni di Magic Mike. Accetterà di restare, o il club dovrà prepararsi a un altro addio pesante?