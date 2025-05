Conte e De Laurentiis, scelta la data dell’incontro: quando si deciderà il futuro del Napoli

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis avrebbero deciso la data dell’incontro ufficiale: quando si deciderà il futuro del Napoli

Sarà l’incontro decisivo, quello che stabilirà il futuro del Napoli nella prossima stagione. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sono pronti a parlarsi, in un meeting che prevedrà la presenza del direttore sportivo Giovanni Manna e dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Le parti porranno le basi per la prossima annata partenopea.

Basi che non daranno per scontata la presenza di Conte sulla panchina. Proprio l’incontro in programma permetterà di capire come si vorrà proseguire tra le parti. Una cosa è certa: il Napoli giocherà anche la Champions League e, se tutto dovesse andare secondo i piani, la Supercoppa Italiana. Saranno quindi 4 le competizioni a cui prenderà parte la squadra.

Conte incontra De Laurentiis: data e dettagli

Per riuscire a rendere al meglio in tutte le gare dei 4 tornei nei quali sarà presente il club, bisognerà mettere a disposizione una rosa di altissimo livello. Proprio questo sarà il tema chiave dell’incontro tra il presidente, il mister e i dirigenti. La scorsa estate, ADL ha speso ben 150 milioni di euro per accontentare le richieste di Conte, mentre in inverno è arrivata la cessione di Kvaratskhelia che ha generato delle crepe.

Le parti dovranno quindi stabilire il piano per i prossimi mesi. Se il patron avrà intenzione di spendere cifre importanti e rendere nuovamente felice Conte, allora è molto probabile che l’allenatore salentino resti sulla panchina azzurra. In caso contrario, l’addio sarà quasi certo, con Juventus e Milan in agguato.

Ma quando avverrà questo fantomatico incontro? Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la data da cerchiare sul calendario apparterrà alla settimana che precederà o succederà di pochissimo la sfida con il Genoa. Il Napoli affronterà i rossoblù al Maradona nel prossimo weekend del 10 e dell’11 maggio, motivo per cui il meeting potrebbe avvenire anche entro i prossimi 7 giorni.

L’alternativa sarà dopo il match casalingo, prima della trasferta di Parma. Una cosa, però, è certa: si vorrà superare la trasferta di Lecce. Per tutti è l’ostacolo più ostico nel calendario azzurro, quello che potrebbe dare maggiori problemi anche in classifica. Solo a quel punto si darà spazio alla costruzione del Napoli del futuro, con De Laurentiis che vuole muoversi con largo anticipo per evitare gli errori del passato nell’anno post scudetto.