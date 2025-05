Ha superato Pioli, è pazzo di Roma: i Friedkin provano il colpo in panchina

Era tutto scritto, ma ora Stefano Pioli rischia di veder sfumare anche la panchina della Roma: sta emergendo un nome parecchio intrigante…

Nelle ultime settimane sembrava ormai esserci stata una svolta per quanto riguarda la prossima panchina della Roma. Il casting di Claudio Ranieri sembrava aver portato a una decisione che pareva definitiva: Stefano Pioli, punto e a capo.

L’ex allenatore del Milan era uno dei preferiti del mister testaccino, che ha già deciso che a fine stagione saluterà il campo per passare dietro la scrivania, sempre in giallorosso. Era stato lui a indicare Pioli come il profilo giusto.

E in effetti tutto portava lì: il gradimento dell’ambiente, la disponibilità del tecnico, la voglia di tornare in Italia dopo l’avventura all’Al-Nassr, che sta per finire. C’era pure un accordo di massima, nemmeno tanto segreto. Sembrava tutto lineare. Troppo lineare, forse. Perché nel frattempo ha fatto irruzione nel discorso un altro allenatore che rischia di sparigliare completamente le carte.

È l’allenatore del momento. Ha riportato il Como in Serie A e lo sta allenando alla grande, con personalità, idee chiare e risultati. Ed è finito sul taccuino di mezza Europa, soprattutto in Germania. Ma anche in Italia ci sono club che lo stanno seguendo da vicino. E la Roma è tra questi.

Fabregas è il n.1 nella lista della Roma, ma è un gioco ad incastri

Cesc Fabregas sta parlando molto con la stampa in questi giorni e ha fatto capire chiaramente che il Como gli sta stretto. Ringrazia, ci mancherebbe, ma si sente pronto per il salto. Cerca un progetto più ambizioso. E la Roma, oggi, è una possibilità reale.

Non solo per il potenziale tecnico della squadra, che ha bisogno di una guida fresca e propositiva. Ma anche perché Fabregas è rimasto stregato da tutto l’ambiente: la piazza, lo stadio, i tifosi. Si è innamorato della Roma in pieno. Lo ha detto, nemmeno troppo tra le righe.

E non è l’unico a essersi fatto prendere. Anche i Friedkin stravedono per lui. Lo apprezzano, ne ammirano l’energia, la visione. E pure Ranieri, che di esperienza ne ha, ha espresso parere positivo. Tanto che, nella lista dei papabili, Fabregas è salito al primo posto. Lo ha confermato anche Radio Radio, nella diretta con Ilario Di Giovambattista ed Enrico Camelio.

È tutto un gioco a incastri.

La Roma deve trovare il modo per liberarlo dal Como, e deve capire quanto margine ci sia per costruire qualcosa insieme. Pioli, nel frattempo, non è rimasto fermo: ha parlato anche con la Juventus, che però sta aspettando di capire se Antonio Conte si libererà dal Napoli. E occhio, perché anche il Napoli ha messo Pioli nei radar, se dovesse saltare la pista Conte.

Un domino. Una catena che potrebbe far saltare piani e certezze nel giro di poche ore. Ma al netto di tutto questo, una cosa sembra chiara. Alla Roma piace Fabregas più di ogni altro. E a Fabregas piace molto la Roma. Che poi riescano a incrociare i tempi, gli incastri e le volontà, questo è tutto da vedere. Ma la direzione è segnata. E adesso tocca vedere chi avrà più coraggio per andare fino in fondo.