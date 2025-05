Como, che smacco: può perdere sia Nico Paz che Fabregas. C’entra il Real Madrid

Fabregas è vicino all’addio al Como, ma anche Nico Paz. Tutto colpa del Real Madrid, anche se per motivi diversi…

Cesc Fabregas è l’allenatore del momento. Il suo Como si è salvato serenamente, mettendo anche in mostra un calcio spumeggiante, e per questo motivo ormai la vita sul lago sembra stargli anche stretta. A tratti, troppo stretta. Perché quando cominci a sentirti osservato da mezza Europa, non è solo una sensazione. È il segnale che qualcosa sta per muoversi.

Come sappiamo, l’ex centrocampista catalano è considerato il nuovo golden boy della panchina in Italia. Classe 1987, a 37 anni ha già dimostrato di poter meritare un passo avanti e diversi club del nostro campionato ci stanno pensando. Su tutti la Roma: a Ranieri piace molto il tecnico spagnolo e proverà ad ingaggiarlo, ma non sarà una strada in discesa.

Non è una novità che il lavoro di Fabregas abbia fatto drizzare le antenne fuori dall’Italia. Già da mesi circolano interessamenti dalla Germania, ma ultimamente la cosa si è fatta concreta. Prima qualche chiacchiera con il Lipsia, poi l’inserimento del Borussia Dortmund, e adesso un’altra squadra della Bundesliga che ha preso il volo – letteralmente – per capire se Cesc è pronto per il salto.

E qui il discorso si fa ancora più interessante. Perché dietro quest’ultimo movimento c’è un effetto domino che parte dalla Spagna, e più precisamente da Madrid. Il Real, infatti, si prepara ad accogliere il nuovo allenatore: il nome più accreditato, ormai da settimane, è quello di Xabi Alonso. Il che significa una sola cosa: la panchina del Leverkusen si libera.

Ed è proprio lì, al Bayer Leverkusen, che si apre lo spazio per Fabregas. Cesc e Xabi, ex compagni nella nazionale spagnola dei record, condividono molto più che un passato da campioni. C’è sintonia, c’è stima, c’è un filo diretto che potrebbe passare il testimone da uno all’altro, quasi in continuità naturale.

Nico Paz, l’altro fronte che fa tremare Como: occhio al Real Madrid

Insomma, si mette male per il club degli Hartono. Fonti vicine al club parlano di un incontro già avvenuto proprio a Como, con emissari del Leverkusen volati in Italia per presentare il progetto, che Cesc avrebbe ascoltato con attenzione. Non è uno da entusiasmi facili, ma l’idea di un club ambizioso pronto a mettergli in mano una rosa giovane e competitiva, gli piace parecchio.

Ma il Como non rischia solo di perdere il suo allenatore. In ballo c’è anche il futuro di Nico Paz, uno dei talenti più luminosi passati quest’anno dal Sinigaglia. Classe, visione, personalità: a Como ha brillato, ma il cartellino è ancora del Real Madrid, che lo aveva lasciato partire con una clausola di recompra da 9 milioni di euro.

Poca roba, per un club come quello blanco. E se davvero sarà Xabi Alonso a prendere in mano le redini del nuovo corso madridista, sarà lui a decidere il destino di Nico. Il giocatore gli piace, lo ha seguito, e potrebbe essere tentato dal riportarlo a casa già in estate, per farne una pedina della nuova rotazione a centrocampo. Per Como, sarebbe una seconda beffa in pochi giorni.

Il paradosso è servito: quando fai tutto nel modo giusto, arrivano gli altri a portarti via i pezzi migliori. Fabregas ha valorizzato un gruppo, fatto crescere un talento, dato un’identità forte a una squadra appena promossa. Ma ora rischia di dover salutare tutto, lui per primo. E il Como, invece di capitalizzare il progetto, si ritroverebbe a ricominciare da zero.