Conte, arriva l’indizio definitivo: la scelta per la prossima stagione

Antonio Conte, c’è l’indizio definitivo: arriva la scelta in vista della prossima stagione, ora non ci sono più dubbi

Antonio Conte non è certo un tecnico che parla senza cognizione di causa. Pondera bene ogni singola parola e nelle settimane scorse le sue grida di allarme sono state più che giustificate. Il tecnico salentino non le ha mandate a dire dopo Monza: per ottenere certi risultati, bisogna investire e costruire una squadra all’altezza.

Capolista solitario in Serie A dopo le ultime due cadute dell’Inter, è cosciente di come ora le possibilità di titolo del Napoli dipendano esclusivamente da sé stesso. Ha parlato di prodigio in caso di scudetto e sembra davvero difficile dargli torto. Prendere una squadra dal decimo posto e portarla in pochi mesi in testa alla classifica della Serie A è impresa epica, da narrare dai giullari di corte nei secoli a venire.

Conte ha dato dimostrazione di cosa sia in grado di fare con una squadra sì forte ma non completa. Da qui la richiesta di rinforzi in vista della prossima stagione, per poter competere anche in Champions League, la cui qualificazione è diventata aritmetica al termine dello scorso turno.

Conte ed il vertice con ADL: le richieste del tecnico e l’impegno del patron

La concentrazione è massima ed esclusiva sul finale di stagione poi sarà tempo di tirare le somme. Conte sta bene a Napoli, l’ha spiegato in più di un’occasione ma per un tecnico abituato a vincere sempre e comunque l’asticella bisogna alzarla inevitabilmente. Un discorso che a fine stagione sarà riproposto anche al patron De Laurentiis nell’incontro per tracciare le linee future.

Il patron, in questa stagione, ha lasciato campo libero all’allenatore. E Conte è diventato tecnico ma anche manager, agendo a 360°. ADL, ancora scottato da quanto accaduto nella scorsa stagione, non vuole certo privarsi dell’uomo più amato dalla tifoseria azzurra.

Ecco perché entro fine stagione ci sarà un vertice in cui il patron intende già programmare il futuro. A Conte gli saranno garantiti programmazione e soprattutto investimenti: il salentino vuole una campagna acquisti all’altezza per restare nelle posizioni di vertice e puntare sempre al massimo e soprattutto rinforzi ingaggiati già ad inizio ritiro, in modo da poter lavorare con il gruppo al completo fin dai primi giorni.

Napoli, si guarda al futuro: ecco il piano operativo

Un incontro, quello tra patron e tecnico, che sarà da preludio poi al vertice a quattro che includerà anche Chiavelli e Manna per entrare nella fase operativa, con assalto ai calciatori da acquistare. Circa 150 milioni di euro di budget, interventi in tutti i reparti ed almeno sette-otto acquisti. Il piano degli azzurri è già partito ed a queste condizioni Conte non avrebbe alcuna remora a restare in azzurro, anzi.

La Juventus è sempre un’opzione ma al momento dalla Continassa non sono arrivate chiamate tantomeno situazioni da prendere con la giusta attenzione. Ecco perché anche i bookmakers al momento sono sicuri di come Conte possa restare a Napoli. La sua permanenza è quotata appena 1,50 volte la posta, una quota che lascia immaginare come il matrimonio possa seguire senza intoppi.