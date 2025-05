Francisco Conceiçao, addio Juve: resta in Serie A e sfida i bianconeri con la maglia dei rivali

Francisco Conceiçao lascia la Juventus a fine stagione: cambia il futuro dell’esterno lusitano ma resterà ancora in Serie A, ecco dove giocherà

Arrivato in estate come promessa dal Porto, Francisco Conceição ha subito catturato l’attenzione dei tifosi della Juventus con prestazioni brillanti e un gol decisivo contro l’Inter. Tuttavia, con l’inizio del nuovo anno, il suo rendimento è calato, lasciando spazio a interrogativi sul suo futuro in bianconero.

Conceiçao, inizio sfolgorante, poi il calo

Il classe 2002 ha iniziato la stagione con il piede giusto, mostrando le sue qualità tecniche e la capacità di incidere in campo. Il gol contro l’Inter è stato il punto culminante di un periodo in cui sembrava destinato a diventare una pedina fondamentale per la Juve.

Tuttavia, con l’arrivo del nuovo anno, il suo rendimento è diminuito. Le sue presenze in campo sono diventate meno frequenti, e le prestazioni meno incisive, sollevando dubbi sulla sua condizione fisica e sul suo adattamento al campionato italiano.

Con l’arrivo di Tudor, spazio ridotto per Conceição

L’arrivo di Igor Tudor sulla panchina bianconera ha ulteriormente limitato le opportunità per Conceição. Il tecnico ha preferito altre soluzioni tattiche, relegando l’esterno portoghese a un ruolo marginale. Le sue apparizioni in campo sono diventate sporadiche, e la sua presenza in campo è stata spesso legata a situazioni di emergenza, come nel caso dell’assenza di Kenan Yildiz.

La mancanza di spazio potrebbe influire negativamente sul suo morale e sulla sua fiducia, elementi cruciali per un giovane talento come lui. Certo, ha influito anche una forma poi calata, falcidiato anche da qualche infortunio di troppo. E non è un caso che l’ultima rete è del 16 febbraio scorso contro l’Inter. Da allora, solo cinque le presenze – una da titolare – e nessuna rete, con un infortunio in mezzo.

Il futuro incerto: riscatto in dubbio e interesse da altre squadre

Il futuro di Conceição alla Juventus è tutt’altro che certo. Nonostante un iniziale accordo verbale con il Porto per un riscatto a 30 milioni di euro, la situazione economica della Juve e le incertezze sportive potrebbero influire sulla decisione finale.

La mancata qualificazione alla Champions League potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per l’investimento richiesto. Inoltre, club come Milan e Roma stanno monitorando la situazione, pronti a intervenire se l’opportunità si presentasse. La concorrenza potrebbe spingere la Juve a rivedere i suoi piani, lasciando Conceição in una posizione di incertezza riguardo al suo futuro in Italia.

In sintesi, il percorso di Francisco Conceição alla Juventus è stato caratterizzato da alti e bassi. Se da un lato ha mostrato il suo potenziale, dall’altro ha incontrato ostacoli che ne hanno limitato l’espressione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se riuscirà a riconquistare un posto da protagonista e a convincere la dirigenza bianconera a puntare su di lui anche per il futuro.